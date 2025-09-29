Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли причину, мешающую передать "Томагавки" Украине
15:17 29.09.2025
На Западе раскрыли причину, мешающую передать "Томагавки" Украине
ВСУ не получат от США крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk ("Томагавк") из-за отсутствия пусковых платформ, пишет издание Army Recognition. РИА Новости, 29.09.2025
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
кит келлог
дмитрий песков
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ВСУ не получат от США крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk ("Томагавк") из-за отсутствия пусковых платформ, пишет издание Army Recognition."Ракеты "Томагавк" существенно расширили бы дальность и мощь ударов по сравнению с ATACMS и Storm Shadow. Проблема заключается в способах применения, поскольку Украина не располагает штатными морскими пусковыми установками для "Томагавка", — говорится в публикации.В издании отмечают, что строящиеся для Украины турецкие корветы типа "Ада" не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41, используемыми для "Томагавков"."Модернизация кораблей под американские ракеты была бы технически сложной и политически деликатной. Это маловероятно с учетом рисков эскалации", — уточняется в материале.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления американских властей о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, однако добавил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте.
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, кит келлог, дмитрий песков
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Кит Келлог, Дмитрий Песков
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
© U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman
Запуск крылатой ракеты Tomahawk. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. ВСУ не получат от США крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk ("Томагавк") из-за отсутствия пусковых платформ, пишет издание Army Recognition.
"Ракеты "Томагавк" существенно расширили бы дальность и мощь ударов по сравнению с ATACMS и Storm Shadow. Проблема заключается в способах применения, поскольку Украина не располагает штатными морскими пусковыми установками для "Томагавка", — говорится в публикации.
В издании отмечают, что строящиеся для Украины турецкие корветы типа "Ада" не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41, используемыми для "Томагавков".
"Модернизация кораблей под американские ракеты была бы технически сложной и политически деликатной. Это маловероятно с учетом рисков эскалации", — уточняется в материале.
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления американских властей о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk, однако добавил, что не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте.
