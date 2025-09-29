Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 29.09.2025 (обновлено: 13:47 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/tomahawk-2045092067.html
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине - РИА Новости, 29.09.2025
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:50:00+03:00
2025-09-29T13:47:00+03:00
в мире
украина
дмитрий песков
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981151445_0:59:2100:1240_1920x0_80_0_0_8169ececca41175797db509ec2a5b83c.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk."Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать американские военные?", "Кто дает целеполагание этим ракетам?", "Это американская сторона или сами украинцы?" И так далее. Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем", — сказал он.Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс. Однако не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте."Будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", — подчеркнул Песков.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
https://ria.ru/20250929/gosduma-2045099967.html
https://ria.ru/20250925/nato-2044320342.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2044962176.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981151445_0:0:1861:1395_1920x0_80_0_0_948338406770efe042e8157383908897.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий песков, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Россия

В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине

© U.S. Navy photo/MCSA Samuel SouvannasonПогрузка ракеты Tomahawk
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© U.S. Navy photo/MCSA Samuel Souvannason
Погрузка ракеты Tomahawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
"Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать американские военные?", "Кто дает целеполагание этим ракетам?", "Это американская сторона или сами украинцы?" И так далее. Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем", — сказал он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В Госдуме высказались о возможной передаче США Украине ракет Tomahawk
Вчера, 13:19
Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс. Однако не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте.
"Будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", — подчеркнул Песков.
Поддоны со 155-мм снарядами на военном складе - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Генсек НАТО рассказал о поставках американского оружия на Украину
25 сентября, 15:53
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Мир на грани: не договоримся — пропадем все вместе
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаДмитрий ПесковСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала