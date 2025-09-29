https://ria.ru/20250929/tomahawk-2045092067.html

В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине

В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине - РИА Новости, 29.09.2025

В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T12:50:00+03:00

2025-09-29T12:50:00+03:00

2025-09-29T13:47:00+03:00

в мире

украина

дмитрий песков

сша

владимир зеленский

дональд трамп

кит келлог

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981151445_0:59:2100:1240_1920x0_80_0_0_8169ececca41175797db509ec2a5b83c.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk."Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать американские военные?", "Кто дает целеполагание этим ракетам?", "Это американская сторона или сами украинцы?" И так далее. Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем", — сказал он.Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс. Однако не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте."Будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", — подчеркнул Песков.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.

https://ria.ru/20250929/gosduma-2045099967.html

https://ria.ru/20250925/nato-2044320342.html

https://ria.ru/20250929/ssha-2044962176.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, украина, дмитрий песков, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, россия