https://ria.ru/20250929/tomahawk-2045092067.html
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине - РИА Новости, 29.09.2025
В Кремле прокомментировали заявления о возможной поставке Tomahawk Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:50:00+03:00
2025-09-29T12:50:00+03:00
2025-09-29T13:47:00+03:00
в мире
украина
дмитрий песков
сша
владимир зеленский
дональд трамп
кит келлог
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981151445_0:59:2100:1240_1920x0_80_0_0_8169ececca41175797db509ec2a5b83c.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk."Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать американские военные?", "Кто дает целеполагание этим ракетам?", "Это американская сторона или сами украинцы?" И так далее. Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем", — сказал он.Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс. Однако не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине изменить ситуацию на фронте."Будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", — подчеркнул Песков.Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.
https://ria.ru/20250929/gosduma-2045099967.html
https://ria.ru/20250925/nato-2044320342.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2044962176.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981151445_0:0:1861:1395_1920x0_80_0_0_948338406770efe042e8157383908897.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дмитрий песков, сша, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, россия
В мире, Украина, Дмитрий Песков, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, Россия
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
"Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать американские военные?", "Кто дает целеполагание этим ракетам?", "Это американская сторона или сами украинцы?" И так далее. Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем", — сказал он.
Россия сформулирует ответную позицию, когда оценит потенциальные угрозы и поймет, кто будет вовлечен в этот процесс. Однако не существует какой-либо панацеи или волшебного оружия, которое позволит Украине
изменить ситуацию на фронте.
"Будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", — подчеркнул Песков.
Накануне вице-президент США
Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог
уточнил, что решения по этому вопросу пока нет.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений.