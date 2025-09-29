Рейтинг@Mail.ru
В США высказались о возможной передаче "Томагавков" Киеву - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 29.09.2025 (обновлено: 22:49 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/tomagavk-2045253786.html
В США высказались о возможной передаче "Томагавков" Киеву
В США высказались о возможной передаче "Томагавков" Киеву - РИА Новости, 29.09.2025
В США высказались о возможной передаче "Томагавков" Киеву
Соединенные Штаты никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", считает отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T22:46:00+03:00
2025-09-29T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
кит келлог
дональд трамп
скотт риттер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_284eb310e8f1c7d4a3df970051e0d15e.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", считает отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает", — сказал он.Также, по словам эксперта, спецпредставитель президента США Кит Келлог всего лишь играет в "глупую игру", говоря об ударах вглубь России, которые США якобы одобрили Украине. По его мнению, это "разыгрывается для видимости того, что Украина способна продолжать борьбу против России".Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.Ранее сегодня спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия считает, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250929/tomahawk-2045151885.html
https://ria.ru/20250929/peskov-2045087120.html
https://ria.ru/20250929/pushki-2045179381.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941376245_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65276f26cd371ef62b7286f333b2e98c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, кит келлог, дональд трамп, скотт риттер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Кит Келлог, Дональд Трамп, Скотт Риттер, НАТО
В США высказались о возможной передаче "Томагавков" Киеву

Риттер: США никогда не поставят ракеты "Томагавк" Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины и США
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", считает отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает", — сказал он.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Западе раскрыли причину, мешающую передать "Томагавки" Украине
Вчера, 15:17
Также, по словам эксперта, спецпредставитель президента США Кит Келлог всего лишь играет в "глупую игру", говоря об ударах вглубь России, которые США якобы одобрили Украине. По его мнению, это "разыгрывается для видимости того, что Украина способна продолжать борьбу против России".
Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Песков ответил на вопрос о возможной поставке США Киеву ракет "Томагавк"
Вчера, 12:34
Ранее сегодня спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.
Россия считает, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Пушков прокомментировал возможную передачу ракет "Томагавк" Украине
Вчера, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияКит КеллогДональд ТрампСкотт РиттерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала