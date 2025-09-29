https://ria.ru/20250929/tomagavk-2045253786.html

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты никогда и ни за что не отправят Украине ракеты "Томагавк", считает отставной офицер разведки американской морской пехоты, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."США никогда не поставят Украине ракеты "Томагавк". Мы это знаем. Россия это знает. Украина это знает", — сказал он.Также, по словам эксперта, спецпредставитель президента США Кит Келлог всего лишь играет в "глупую игру", говоря об ударах вглубь России, которые США якобы одобрили Украине. По его мнению, это "разыгрывается для видимости того, что Украина способна продолжать борьбу против России".Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.Ранее сегодня спецпредставитель президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием.Россия считает, что поставки вооружений киевскому режиму мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Москве не раз отмечали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

