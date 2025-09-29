https://ria.ru/20250929/tekhnikum-2045167404.html

В архангельском техникуме проведут служебную проверку

МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Служебная проверка, в ходе которой, в том числе, проверят террористическую защищенность, проведут в архангельском техникуме, бывший студент которого задержан за нападение с ножом на двух педагогов, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин. "У нас будет проведена соответствующая служебная проверка в отношении учреждения. Далее, если нам потребуется, будет проведена внеплановая проверка по террористической защищенности объекта. Соответствующие меры будут дальше приняты", - сказал Мелехин. По его словам, рамок на входе в учреждение не было, но у охранника учреждения был, по предварительным данным, металлодетектор. Как осуществлялся вход в техникум, будет выяснено в ходе следствия. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. -0-

