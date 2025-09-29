https://ria.ru/20250929/tekhnikum-2045105261.html
В техникуме в Архангельске продолжили учебный процесс после нападения
В техникуме в Архангельске продолжили учебный процесс после нападения - РИА Новости, 29.09.2025
В техникуме в Архангельске продолжили учебный процесс после нападения
Учебный процесс в архангельском техникуме, где бывший студент напал на двух педагогов, продолжается, сообщил губернатор Архангельской области Александр... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T13:31:00+03:00
2025-09-29T13:31:00+03:00
2025-09-29T13:31:00+03:00
происшествия
архангельск
архангельская область
александр цыбульский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_4e7066c57a6580323e28df13f4fe977a.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен – РИА Новости. Учебный процесс в архангельском техникуме, где бывший студент напал на двух педагогов, продолжается, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме", - сообщил Цыбульский. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.
https://ria.ru/20250929/postradavshie-2045060152.html
архангельск
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045063081_9:0:1280:953_1920x0_80_0_0_0920e0fc0891ef81c158076d2fe9906c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, архангельская область, александр цыбульский, россия
Происшествия, Архангельск, Архангельская область, Александр Цыбульский, Россия
В техникуме в Архангельске продолжили учебный процесс после нападения
В архангельском техникуме после нападения на педагогов продолжен учебный процесс