В техникуме в Архангельске продолжили учебный процесс после нападения

В техникуме в Архангельске продолжили учебный процесс после нападения

2025-09-29T13:31:00+03:00

АРХАНГЕЛЬСК, 29 сен – РИА Новости. Учебный процесс в архангельском техникуме, где бывший студент напал на двух педагогов, продолжается, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Учебный процесс в техникуме продолжается в штатном режиме", - сообщил Цыбульский. Как сообщали в региональном СУСК РФ, 18-летний юноша в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

