https://ria.ru/20250929/tatarstan-2045238994.html

В Татарстане проверят больницу, где пожилая женщина ползла по лестнице

В Татарстане проверят больницу, где пожилая женщина ползла по лестнице - РИА Новости, 29.09.2025

В Татарстане проверят больницу, где пожилая женщина ползла по лестнице

Прокуратура начала проверку Бугульминской центральной районной больницы после публикации в соцсетях видео, на котором пожилая пациентка ползет на коленях по... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T20:23:00+03:00

2025-09-29T20:23:00+03:00

2025-09-29T20:23:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045237655_22:0:2436:1358_1920x0_80_0_0_e0527f47ed71514147704c87c6f9e8f6.jpg

КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку Бугульминской центральной районной больницы после публикации в соцсетях видео, на котором пожилая пациентка ползет на коленях по лестнице, сообщает прокуратура Татарстана. На видео, опубликованном в соцсетях, пожилая женщина в халате и одном тапке ползет по лестнице на коленях и, судя по ее виду, явно нуждается в помощи. Подпись под видео гласит, что бабушка ползает по коридору, а персонал якобы проходит мимо, не помогает. Голос за кадром утверждает, что так пациенты Бугульминской центральной районной больницы, в том числе пенсионеры и инвалиды, вынуждены подниматься с первого этажа на второй. "Бугульминская городская прокуратура проверяет ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" после публикации в социальных сетях инцидента с одной из пожилых пациенток", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство отмечает, что проверит соблюдение качества оказания услуг пациентам в учреждении здравоохранения и при выявлении нарушений примет соответствующие меры, включая инициирование доследственной проверки.

https://ria.ru/20250902/invalid-2039165795.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия