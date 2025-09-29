https://ria.ru/20250929/tatarstan-2045238994.html
В Татарстане проверят больницу, где пожилая женщина ползла по лестнице
происшествия
КАЗАНЬ, 29 сен - РИА Новости. Прокуратура начала проверку Бугульминской центральной районной больницы после публикации в соцсетях видео, на котором пожилая пациентка ползет на коленях по лестнице, сообщает прокуратура Татарстана. На видео, опубликованном в соцсетях, пожилая женщина в халате и одном тапке ползет по лестнице на коленях и, судя по ее виду, явно нуждается в помощи. Подпись под видео гласит, что бабушка ползает по коридору, а персонал якобы проходит мимо, не помогает. Голос за кадром утверждает, что так пациенты Бугульминской центральной районной больницы, в том числе пенсионеры и инвалиды, вынуждены подниматься с первого этажа на второй. "Бугульминская городская прокуратура проверяет ГАУЗ "Бугульминская ЦРБ" после публикации в социальных сетях инцидента с одной из пожилых пациенток", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство отмечает, что проверит соблюдение качества оказания услуг пациентам в учреждении здравоохранения и при выявлении нарушений примет соответствующие меры, включая инициирование доследственной проверки.
