https://ria.ru/20250929/tank-2045022562.html

ВС России уничтожили танк ВСУ под Северском

ВС России уничтожили танк ВСУ под Северском - РИА Новости, 29.09.2025

ВС России уничтожили танк ВСУ под Северском

Операторы БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе населённого пункта... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T08:03:00+03:00

2025-09-29T08:03:00+03:00

2025-09-29T08:03:00+03:00

безопасность

россия

северск

вооруженные силы украины

т-72 "урал"

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044100404_0:53:3040:1763_1920x0_80_0_0_bb7d4e6c18bf932bd3540b72ce8ff247.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе огневой поддержки наступающих подразделений операторы БПЛА вскрыли передвижение техники ВСУ в районе Северска. В результате налёта был поражён танк Т-72 противника", — рассказали в Минобороны. Там отметили, что операторы БПЛА продолжают работу в ближнем тылу противника, нанося удары по военной технике, складам, пунктам управления беспилотниками и огневым позициям артиллерии ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

северск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, северск, вооруженные силы украины, т-72 "урал", донецкая народная республика