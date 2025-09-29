https://ria.ru/20250929/tank-2045022562.html
ВС России уничтожили танк ВСУ под Северском
ВС России уничтожили танк ВСУ под Северском
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии "Южной" группировки войск уничтожили танк Т-72 ВСУ в районе населённого пункта Северск в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе огневой поддержки наступающих подразделений операторы БПЛА вскрыли передвижение техники ВСУ в районе Северска. В результате налёта был поражён танк Т-72 противника", — рассказали в Минобороны. Там отметили, что операторы БПЛА продолжают работу в ближнем тылу противника, нанося удары по военной технике, складам, пунктам управления беспилотниками и огневым позициям артиллерии ВСУ.
ВС России уничтожили танк ВСУ под Северском
