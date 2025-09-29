https://ria.ru/20250929/tambov-2045025426.html
В аэропорту Тамбова сняли ограничения
В аэропорту Тамбова сняли ограничения - РИА Новости, 29.09.2025
В аэропорту Тамбова сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Тамбова, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Тамбова, сообщили в Росавиации."Аэропорт Тамбов (Донское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства.В Росавиации отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
В аэропорту Тамбова сняли ограничения
