https://ria.ru/20250929/svo-2045227418.html

Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша рассказал в интервью RT об удаче, сопутствующей ему и его товарищу при заходе в лес под Часовым Яром. РИА Новости, 29.09.2025

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772400_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_121db6ab40e1e300197e035f73f11073.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша рассказал в интервью RT об удаче, сопутствующей ему и его товарищу при заходе в лес под Часовым Яром."Мы тогда забирали лес под Часовым Яром. Наших не было никого, нам надо было там обеспечить безопасность остальным штурмовым группам, чтобы они спокойно заходили. И вот мы идем по-тихому с еще одним парнем, а к нам с разных сторон подлетают "птицы" (беспилотники — Прим. ред.) — не наши, наших быть не могло в этом месте — и начинают наблюдать. Тут мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было", — поделился военнослужащий.Боец также рассказал, что после захода российских подразделений в лес ВСУ еще четыре дня не знали об этом.Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР 31 июля. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Город расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

