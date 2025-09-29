https://ria.ru/20250929/svo-2045227418.html
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО
Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша рассказал в интервью RT об удаче, сопутствующей ему и его товарищу при заходе в лес под Часовым Яром. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:02:00+03:00
2025-09-29T19:02:00+03:00
2025-09-29T19:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772400_0:189:2971:1860_1920x0_80_0_0_121db6ab40e1e300197e035f73f11073.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша рассказал в интервью RT об удаче, сопутствующей ему и его товарищу при заходе в лес под Часовым Яром."Мы тогда забирали лес под Часовым Яром. Наших не было никого, нам надо было там обеспечить безопасность остальным штурмовым группам, чтобы они спокойно заходили. И вот мы идем по-тихому с еще одним парнем, а к нам с разных сторон подлетают "птицы" (беспилотники — Прим. ред.) — не наши, наших быть не могло в этом месте — и начинают наблюдать. Тут мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было", — поделился военнослужащий.Боец также рассказал, что после захода российских подразделений в лес ВСУ еще четыре дня не знали об этом.Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР 31 июля. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Город расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
https://ria.ru/20250929/vsu-2045075377.html
https://ria.ru/20250929/vsu-2045096809.html
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772400_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_deddfd71633a62a9cb56aae4a9472be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО
RT: приветственный жест спас жизнь двум российским штурмовикам в Часовом Яре