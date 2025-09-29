Рейтинг@Mail.ru
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:02 29.09.2025
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО
Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша рассказал в интервью RT об удаче, сопутствующей ему и его товарищу при заходе в лес под Часовым Яром. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша рассказал в интервью RT об удаче, сопутствующей ему и его товарищу при заходе в лес под Часовым Яром."Мы тогда забирали лес под Часовым Яром. Наших не было никого, нам надо было там обеспечить безопасность остальным штурмовым группам, чтобы они спокойно заходили. И вот мы идем по-тихому с еще одним парнем, а к нам с разных сторон подлетают "птицы" (беспилотники — Прим. ред.) — не наши, наших быть не могло в этом месте — и начинают наблюдать. Тут мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было", — поделился военнослужащий.Боец также рассказал, что после захода российских подразделений в лес ВСУ еще четыре дня не знали об этом.Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР 31 июля. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Город расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
Один жест спас жизнь двум российским бойцам на СВО

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Штурмовик 98-й воздушно-десантной дивизии с позывным Буша рассказал в интервью RT об удаче, сопутствующей ему и его товарищу при заходе в лес под Часовым Яром.
"Мы тогда забирали лес под Часовым Яром. Наших не было никого, нам надо было там обеспечить безопасность остальным штурмовым группам, чтобы они спокойно заходили. И вот мы идем по-тихому с еще одним парнем, а к нам с разных сторон подлетают "птицы" (беспилотники — Прим. ред.) — не наши, наших быть не могло в этом месте — и начинают наблюдать. Тут мне товарищ говорит: "Закуривай и маши ручками". Ну мы задымили, "птицам" передали привет, хохлы решили, что это свои и успокоились, ведь, по их расчетам, нас быть в том районе не должно было", — поделился военнослужащий.
Боец также рассказал, что после захода российских подразделений в лес ВСУ еще четыре дня не знали об этом.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили город Часов Яр в ДНР 31 июля. Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Город расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.
