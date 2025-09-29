https://ria.ru/20250929/svo-2045120468.html
Губернатор Рязанской области рассказал о системе поддержки участников СВО
Губернатор Рязанской области рассказал о системе поддержки участников СВО - РИА Новости, 29.09.2025
Губернатор Рязанской области рассказал о системе поддержки участников СВО
В Рязанской области создана комплексная система поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей, заявил губернатор региона Павел Малков. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. В Рязанской области создана комплексная система поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей, заявил губернатор региона Павел Малков. В понедельник губернатор принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО, которое проходило в Москве. "У нас создана комплексная система поддержки и реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей. Пожалуй, самую интересную практику выделили в нашем центре реабилитации "Сосновый бор", - сказал Малков журналистам. По его словам, в центре проходят только семейные реабилитации, в рамках которой для каждого члена семьи подбирается своя индивидуальная программа. Также участникам СВО представлены все медицинские услуги, собраны лучшие практики, методики восстановления, диагностики лечения, включая вопросы психологической и психиатрической помощи. Кроме того, в центре развивается адаптивный вид спорта.
