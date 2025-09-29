https://ria.ru/20250929/svo-2045083424.html
Войска "Юга" улучшили положение по переднему краю в зоне СВО
2025-09-29T12:22:00+03:00
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии в ДНР, сообщило в понедельник журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Бересток и Ильиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, а также девять складов боеприпасов и материальных средств.
