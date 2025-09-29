https://ria.ru/20250929/summa-2045057298.html
В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда "Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.
