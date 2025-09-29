Рейтинг@Mail.ru
В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком
29.09.2025
В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком
В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 29.09.2025
В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком
Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда "Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.
общество, россия
Общество, Россия
В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком вырастет до 83 тысяч рублей

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда
"Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.
Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения
Россиянам рассказали о праве получить больничный после увольнения
4 июля
 
