В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком

В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком - РИА Новости, 29.09.2025

В России вырастет максимальная сумма пособия по уходу за ребенком

Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян вырастет до 83 тысяч рублей в месяц с 2026 года, говорится в сообщении Минтруда "Максимальная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан до 83 тысяч рублей в месяц", - сообщили в ведомстве.

