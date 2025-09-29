https://ria.ru/20250929/sud-2045256861.html

Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов

Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов - РИА Новости, 29.09.2025

Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналистку Ксению Лученко* из реестра иноагентов, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналистку Ксению Лученко* из реестра иноагентов, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В удовлетворении административного иска Лученко Ксении Валерьевны* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов, обязании исключить сведения из реестра - отказать", - сказано в документе. Истец уже обжаловала это решение. Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ сообщили, что против Лученко* возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России. По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

