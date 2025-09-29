https://ria.ru/20250929/sud-2045256861.html
Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов
Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов - РИА Новости, 29.09.2025
Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналистку Ксению Лученко* из реестра иноагентов, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T23:16:00+03:00
2025-09-29T23:16:00+03:00
2025-09-29T23:16:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2aa9230c521c334da05cb43e7face887.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналистку Ксению Лученко* из реестра иноагентов, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "В удовлетворении административного иска Лученко Ксении Валерьевны* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов, обязании исключить сведения из реестра - отказать", - сказано в документе. Истец уже обжаловала это решение. Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ сообщили, что против Лученко* возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России. По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20250404/inoagenty-2009386826.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40868/34/408683417_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_373d4f2fcdeba88e2faa7e88712cb2c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отказался исключить журналистку Лученко* из реестра иноагентов
Суд отказался исключить журналистку Лученко из списка иноагентов
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить журналистку Ксению Лученко* из реестра иноагентов, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"В удовлетворении административного иска Лученко Ксении Валерьевны* к министерству юстиции Российской Федерации о признании незаконным и отмене решения о включении в реестр иностранных агентов, обязании исключить сведения из реестра - отказать", - сказано в документе.
Истец уже обжаловала это решение.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК РФ
сообщили, что против Лученко* возбудили дело за фейки о Вооруженных силах России.
По данным следствия, Лученко* разместила на сайте нежелательной организации и в мессенджере публикации с ложной информацией о действиях ВС РФ на территории другого государства. В настоящее время рассматривается вопрос об объявлении её в международный розыск и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Минюст России внес Лученко* в реестр иноагентов в мае 2025 года.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента