Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела Мочальникова

2025-09-29T22:11:00+03:00
2025-09-29T22:11:00+03:00
2025-09-29T22:11:00+03:00
происшествия
россия
москва
сергей мочальников (директор департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков министерства энергетики россии)
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к семи годам колонии бывшего директора подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова, фигуранта дела бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил Моисеенкову наказание в виде семи лет лишения свободы", - сказали в суде. Суд признал его виновным в мошенничестве и участии в организованной группе. Сам Мочальников ранее полностью признал вину, его дело было рассмотрено в особом порядке Мещанским районным судом Москвы. Бывший чиновник получил 1,5 года колонии-поселения. МВД России ранее было возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. В правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников. Позднее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Мочальникова от должности по его просьбе.
россия
москва
