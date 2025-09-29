https://ria.ru/20250929/sud-2045236289.html

Суд отказался закрыть процесс по делу экс-главы ГВСУ Белкова

Суд отказался закрыть процесс по делу экс-главы ГВСУ Белкова - РИА Новости, 29.09.2025

Суд отказался закрыть процесс по делу экс-главы ГВСУ Белкова

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник отказался закрыть процесс по делу бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова по делу о покупке томографа... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T20:04:00+03:00

2025-09-29T20:04:00+03:00

2025-09-29T20:04:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030475181_0:141:2701:1660_1920x0_80_0_0_7b676854125ec0fe8abe1e577ff1436f.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник отказался закрыть процесс по делу бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова по делу о покупке томографа по завышенной стоимости для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я не нахожу оснований для закрытия судебного заседания", - огласила решение судья. На закрытии настаивала защита Белкова. Судебное заседание началось с задержкой на три часа и уже после закрытия суда. Защита просила закрыть процесс от журналистов, однако прокурор был против, судья не нашла оснований и постановила слушать дело в открытом заседании. Прокурор успела лишь прочитать обвинительное заключение, после чего судья предложила сделать перерыв до 16 октября. Андрей Белков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия). Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Елена Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 47 8 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Защита, в свою очередь, неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Защита указывала, что вопреки доводам следствия, конкурс на покупку томографа был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. Андрей Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Другую фигурантку дела, гендиректора "Стройхимпроект" Елену Ляхович, в декабре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке, поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение.

https://ria.ru/20250929/sud-2045156143.html

https://ria.ru/20250929/delo-2045006072.html

https://ria.ru/20250924/sud-2043895256.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия