https://ria.ru/20250929/sud-2045217705.html
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов - РИА Новости, 29.09.2025
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов
Суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы водителя, который в состоянии наркотического опьянения задавил на автомобиле двух пешеходов, сообщает... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T18:27:00+03:00
2025-09-29T18:27:00+03:00
2025-09-29T18:27:00+03:00
происшествия
москва
саранск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/10/497171021_0:268:2966:1936_1920x0_80_0_0_abf1c1c75badca0e820a548917f5192d.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы водителя, который в состоянии наркотического опьянения задавил на автомобиле двух пешеходов, сообщает столичная прокуратура. "К 11 годам лишения свободы приговорен водитель, сбивший трех пешеходов, двое из которых погибли. Тридцатилетний житель Саранска признан виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Автомобиль Tank 500, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства. Ранее прокуратура сообщала, что в феврале водитель на иномарке сбил трех человек на пешеходном переходе в поселке Филимоновское. Две женщины скончались на месте, третья была госпитализирована с тяжелыми травмами. Медицинское освидетельствование показало наличие у водителя наркотического опьянения.
https://ria.ru/20250925/sud-2044234092.html
https://ria.ru/20250929/krasnojarsk-2045039568.html
москва
саранск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49717/10/497171021_14:0:2953:2204_1920x0_80_0_0_1efef5567b4e5808eb0c8f6737865b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, саранск, россия
Происшествия, Москва, Саранск, Россия
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов
В Москве приговорили к 11 годам водителя, сбившего под наркотиками двух человек
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы водителя, который в состоянии наркотического опьянения задавил на автомобиле двух пешеходов, сообщает столичная прокуратура.
"К 11 годам лишения свободы приговорен водитель, сбивший трех пешеходов, двое из которых погибли. Тридцатилетний житель Саранска
признан виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ
(нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.
Автомобиль Tank 500, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства.
Ранее прокуратура сообщала, что в феврале водитель на иномарке сбил трех человек на пешеходном переходе в поселке Филимоновское. Две женщины скончались на месте, третья была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Медицинское освидетельствование показало наличие у водителя наркотического опьянения.