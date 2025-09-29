Рейтинг@Mail.ru
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов - РИА Новости, 29.09.2025
18:27 29.09.2025
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов - РИА Новости, 29.09.2025
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов
Суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы водителя, который в состоянии наркотического опьянения задавил на автомобиле двух пешеходов, сообщает... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы водителя, который в состоянии наркотического опьянения задавил на автомобиле двух пешеходов, сообщает столичная прокуратура. "К 11 годам лишения свободы приговорен водитель, сбивший трех пешеходов, двое из которых погибли. Тридцатилетний житель Саранска признан виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года. Автомобиль Tank 500, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства. Ранее прокуратура сообщала, что в феврале водитель на иномарке сбил трех человек на пешеходном переходе в поселке Филимоновское. Две женщины скончались на месте, третья была госпитализирована с тяжелыми травмами. Медицинское освидетельствование показало наличие у водителя наркотического опьянения.
происшествия, москва, саранск, россия
Происшествия, Москва, Саранск, Россия
В Москве вынесли приговор водителю, под наркотиками задавившего пешеходов

В Москве приговорили к 11 годам водителя, сбившего под наркотиками двух человек

© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 11 годам лишения свободы водителя, который в состоянии наркотического опьянения задавил на автомобиле двух пешеходов, сообщает столичная прокуратура.
"К 11 годам лишения свободы приговорен водитель, сбивший трех пешеходов, двое из которых погибли. Тридцатилетний житель Саранска признан виновным по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.
Автомобиль Tank 500, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в доход государства.
Ранее прокуратура сообщала, что в феврале водитель на иномарке сбил трех человек на пешеходном переходе в поселке Филимоновское. Две женщины скончались на месте, третья была госпитализирована с тяжелыми травмами.
Медицинское освидетельствование показало наличие у водителя наркотического опьянения.
