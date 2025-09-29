https://ria.ru/20250929/sud-2045175902.html

В Москве суд отправил в СИЗО адвоката по делу о наркоторговле

В Москве суд отправил в СИЗО адвоката по делу о наркоторговле - РИА Новости, 29.09.2025

В Москве суд отправил в СИЗО адвоката по делу о наркоторговле

Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Адвокатской палаты Московской области, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном... РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Адвокатской палаты Московской области, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никитина Ильи Игоревича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1УК РФ, сроком на 1 месяц", - рассказали в суде. По версии следствия, не позднее 26 августа обвиняемый, желая заработать, купил свыше 82 килограммов жидкости, в составе которой, согласно заключению эксперта, содержится наркотик. Далее фигурант для удобства сбыта перелил ее в пять канистр, которые переместил в тайник в Подмосковье. Довести свой преступный умысел до конца и сбыть наркотики фигурант не смог, канистры нашли правоохранители. В пресс-службе суда подтвердили, что Никитин является адвокатом Адвокатской палаты Московской области.

