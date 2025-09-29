Суд выделил дело Плахотнюка о банковской афере в отдельное производство
Суд в Кишиневе выделил дело Плахотнюка об афере в отдельное производство
Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Выданного из Греции в Молдавию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка будут судить отдельно по делу о банковской афере, районный суд Кишинева постановил выделить материалы дела Плахотнюка в отдельное производство, сообщил журналистам прокурор Александр Черней.
Плахотнюк на прошлой неделе был экстрадирован из Афин. Его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева в СИЗО № 13. Первое заседание состоялось в пятницу, однако фигурант на него не явился. Тогда слушания были прерваны после сообщения о минировании здания суда, на месте работали саперы.
"Суд вынес решение выделить материалы дела о банковской афере в отдельное делопроизводство. Это решение даст возможность рассматривать материалы дела в разумные сроки, без ущемления прав других фигурантов", – сказал Черней.
Адвокат бизнесмена Лучиан Рогак назвал это решение незаконным. "Моему подзащитному необходимо больше времени для изучения материалов дела. Мы запрашивали отсрочку, чтобы ознакомиться с многотомными материалами. Но суд отказал нам в этом. Это незаконное решение", – отметил защитник.
В понедельник Плахотнюк также не явился в зал суда.
Речь идет о бывшем депутате и одном из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство. В 2019 году МВД России сообщало о пресечении деятельности международного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело за пределы страны более 37 миллиардов рублей. В 2020 году российское ведомство заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В самой Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве, незаконном обогащении и выводе около миллиарда долларов из банковской системы страны.
