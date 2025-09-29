https://ria.ru/20250929/sud-2045156143.html

Суд выделил дело Плахотнюка о банковской афере в отдельное производство

Суд выделил дело Плахотнюка о банковской афере в отдельное производство - РИА Новости, 29.09.2025

Суд выделил дело Плахотнюка о банковской афере в отдельное производство

Выданного из Греции в Молдавию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка будут судить отдельно по делу о банковской афере, районный суд Кишинева постановил... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T15:31:00+03:00

2025-09-29T15:31:00+03:00

2025-09-29T15:31:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

греция

владимир плахотнюк

александр чернов

ренато усатый

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/19/1555471977_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_e1c60295eb1cbdd02fe6a928433437ad.jpg

КИШИНЕВ, 29 сен – РИА Новости. Выданного из Греции в Молдавию молдавского олигарха Владимира Плахотнюка будут судить отдельно по делу о банковской афере, районный суд Кишинева постановил выделить материалы дела Плахотнюка в отдельное производство, сообщил журналистам прокурор Александр Черней. Плахотнюк на прошлой неделе был экстрадирован из Афин. Его в наручниках и под конвоем сопроводили из аэропорта Кишинева в СИЗО № 13. Первое заседание состоялось в пятницу, однако фигурант на него не явился. Тогда слушания были прерваны после сообщения о минировании здания суда, на месте работали саперы. "Суд вынес решение выделить материалы дела о банковской афере в отдельное делопроизводство. Это решение даст возможность рассматривать материалы дела в разумные сроки, без ущемления прав других фигурантов", – сказал Черней. Адвокат бизнесмена Лучиан Рогак назвал это решение незаконным. "Моему подзащитному необходимо больше времени для изучения материалов дела. Мы запрашивали отсрочку, чтобы ознакомиться с многотомными материалами. Но суд отказал нам в этом. Это незаконное решение", – отметил защитник. В понедельник Плахотнюк также не явился в зал суда. Речь идет о бывшем депутате и одном из богатейших бизнесменов Молдавии. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка и объявил в международный розыск по делу о покушении на убийство. В 2019 году МВД России сообщало о пресечении деятельности международного сообщества, которое в 2013–2014 годах вывело за пределы страны более 37 миллиардов рублей. В 2020 году российское ведомство заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому по делу о выводе совместно с Плахотнюком 500 миллиардов рублей. В самой Молдавии Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве, незаконном обогащении и выводе около миллиарда долларов из банковской системы страны.

https://ria.ru/20250925/plakhotnyuk-2044231160.html

https://ria.ru/20250925/advokat-2044277352.html

молдавия

кишинев

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, греция, владимир плахотнюк, александр чернов, ренато усатый, министерство внутренних дел рф (мвд россии)