Суд продлил домашний арест экс-полицейскому по делу URA.RU

Суд продлил домашний арест экс-полицейскому по делу URA.RU

2025-09-29T14:54:00+03:00

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил домашний арест до 4 ноября экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, обвиняемому в получении взятки от редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова за предоставление оперативной сводки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Продлили Карпову домашний арест до 4 ноября", – сказала собеседница агентства. Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест. В понедельник Ленинский райсуд рассмотрел ходатайства следствия о продлении меры пресечения и Аллаярову, и Карпову. Аллаярова оставили в СИЗО до 28 октября включительно, позднее уточняла пресс-служба инстанции. Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за "подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей", сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста. Адвокат Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает. В начале сентября Герасимова поясняла агентству, что следствие по делу Аллаярова завершено, а сумма вменяемой ему взятки увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. В издании URA.RU отметили, "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов действительно получал деньги, но от другого представителя екатеринбургского СМИ. В областном управлении СК РФ до сих пор не прокомментировали эту тему.

