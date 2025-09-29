Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудника научного центра осудили за передачу секретных сведений
12:45 29.09.2025
Экс-сотрудника научного центра осудили за передачу секретных сведений
Бывший сотрудник научного центра в Обнинске Калужской области осужден на четыре года колонии за передачу секретных сведений своему коллеге из США, сообщило УФСБ
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Бывший сотрудник научного центра в Обнинске Калужской области осужден на четыре года колонии за передачу секретных сведений своему коллеге из США, сообщило УФСБ по региону. По данным ведомства, сотрудники УФСБ задержали бывшего сотрудника научного центра, который во время командировки во Францию, не имея соответствующей лицензии, передал сотруднику национальной лаборатории США научно-техническую информацию, полученную в ходе исполнения международного контракта. "Информация содержала сведения о характеристиках энергетической установки, при этом данная информация могла быть использована при создании оружия массового поражения, и в отношении нее установлен экспортный контроль", - уточняют в УФСБ. Было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 189 УК России ("Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль"). "Обнинский городской суд Калужской области признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Бывший сотрудник научного центра в Обнинске Калужской области осужден на четыре года колонии за передачу секретных сведений своему коллеге из США, сообщило УФСБ по региону.
По данным ведомства, сотрудники УФСБ задержали бывшего сотрудника научного центра, который во время командировки во Францию, не имея соответствующей лицензии, передал сотруднику национальной лаборатории США научно-техническую информацию, полученную в ходе исполнения международного контракта.
"Информация содержала сведения о характеристиках энергетической установки, при этом данная информация могла быть использована при создании оружия массового поражения, и в отношении нее установлен экспортный контроль", - уточняют в УФСБ.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 189 УК России ("Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача товаров и технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ либо незаконное оказание услуг, в отношении которых установлен экспортный контроль").
"Обнинский городской суд Калужской области признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Уточняется, что приговор вступил в законную силу.
