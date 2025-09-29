https://ria.ru/20250929/sud-2045076762.html

Суд в Москве заочно вынес приговор журналисту-иноагенту Медведеву*

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к 10 годам колонии журналиста Сергея Медведева* за дискредитацию и фейки о российской армии, сообщили в столичной прокуратуре. "Тверской районный суд вынес заочный приговор в отношении 58-летнего Сергея Медведева*… Суд приговорил Медведева* к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, суд лишил Медведева* права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов на 5 лет. В суде было установлено, что с февраля по май 2022 года Медведев*, живя за границей, разместил на одном из сайтов ложную информацию о российской армии. Ранее он уже был привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как отмечают в прокуратуре, Медведев* был признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, по мотивам политической ненависти) и ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). Медведев* ранее преподавал в Высшей школе экономики, сейчас - профессор Карлова Университета в Праге. Объявлен в России в розыск и заочно арестован.* признан иноагентом.

