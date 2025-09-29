Рейтинг@Mail.ru
Житель Кузбасса получил 13 лет за изнасилование падчерицы - РИА Новости, 29.09.2025
05:36 29.09.2025
Житель Кузбасса получил 13 лет за изнасилование падчерицы
Ранее судимый житель города Белово Кемеровской области получил 13 лет колонии строгого режима за изнасилование 10-летней падчерицы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.09.2025
происшествия
кемеровская область
белово
россия
следственный комитет россии (ск рф)
КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Ранее судимый житель города Белово Кемеровской области получил 13 лет колонии строгого режима за изнасилование 10-летней падчерицы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. "Следствием и судом установлено, что 2 января 2025 года, находясь в квартире на улице Ильича в пгт Инской и будучи в состоянии алкогольного опьянения, осужденный совершил в отношении 10-летней дочери своей сожительницы преступление против половой неприкосновенности, высказав в ее адрес угрозу убийством, которую малолетняя потерпевшая восприняла как реальную", – говорится в сообщении. О совершении в отношении ребенка преступления на горячую линию следственного управления СК по Кузбассу сообщила соседка, после того как увидела на лице девочки кровоподтеки. Следователем мужчина был задержан. На период предварительного расследования он был арестован. "Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю города Белово. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок один год", – сообщили в ведомстве.
кемеровская область
белово
россия
происшествия, кемеровская область, белово, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Белово, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 сен – РИА Новости. Ранее судимый житель города Белово Кемеровской области получил 13 лет колонии строгого режима за изнасилование 10-летней падчерицы, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
"Следствием и судом установлено, что 2 января 2025 года, находясь в квартире на улице Ильича в пгт Инской и будучи в состоянии алкогольного опьянения, осужденный совершил в отношении 10-летней дочери своей сожительницы преступление против половой неприкосновенности, высказав в ее адрес угрозу убийством, которую малолетняя потерпевшая восприняла как реальную", – говорится в сообщении.
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
В Бурятии задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки
19 августа, 12:43
О совершении в отношении ребенка преступления на горячую линию следственного управления СК по Кузбассу сообщила соседка, после того как увидела на лице девочки кровоподтеки.
Следователем мужчина был задержан. На период предварительного расследования он был арестован.
"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю города Белово. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование). Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок один год", – сообщили в ведомстве.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
В Чите пять иностранцев получили сроки за изнасилование девочки
11 августа, 11:27
 
