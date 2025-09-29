https://ria.ru/20250929/stubb-2045076621.html

Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников

Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников

Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью...

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью CNN."У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать, поскольку мы сталкивались со многими случаями нарушения воздушного пространства. Все зависит от ситуации", — рассказал он.Так Стубб ответил на вопрос о реакции вооруженных сил на проникновение неопознанных воздушных объектов в Финляндию.В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не былоВ свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве.

