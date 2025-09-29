https://ria.ru/20250929/stubb-2045076621.html
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников - РИА Новости, 29.09.2025
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:05:00+03:00
2025-09-29T12:05:00+03:00
2025-09-29T13:05:00+03:00
в мире
финляндия
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью CNN."У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать, поскольку мы сталкивались со многими случаями нарушения воздушного пространства. Все зависит от ситуации", — рассказал он.Так Стубб ответил на вопрос о реакции вооруженных сил на проникновение неопознанных воздушных объектов в Финляндию.В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не былоВ свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве.
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045046908.html
https://ria.ru/20250929/evropa-2045029989.html
финляндия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, россия, дмитрий песков
В мире, Финляндия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Россия, Дмитрий Песков
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
Стубб заявил, что Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники