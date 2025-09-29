Рейтинг@Mail.ru
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 29.09.2025 (обновлено: 13:05 29.09.2025)
https://ria.ru/20250929/stubb-2045076621.html
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников - РИА Новости, 29.09.2025
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников
Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T12:05:00+03:00
2025-09-29T13:05:00+03:00
в мире
финляндия
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
россия
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью CNN."У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать, поскольку мы сталкивались со многими случаями нарушения воздушного пространства. Все зависит от ситуации", — рассказал он.Так Стубб ответил на вопрос о реакции вооруженных сил на проникновение неопознанных воздушных объектов в Финляндию.В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не былоВ свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве.
https://ria.ru/20250929/zelenskiy-2045046908.html
https://ria.ru/20250929/evropa-2045029989.html
финляндия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_8485fc27adeb5799aa1cafcbd8a2e7dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, россия, дмитрий песков
В мире, Финляндия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Россия, Дмитрий Песков
Стубб сделал заявление об уничтожении российских беспилотников

Стубб заявил, что Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Финляндия не будет сразу сбивать российские беспилотники, если они якобы появятся в воздушном пространстве страны, заявил президент Александр Стубб в интервью CNN.
«
"У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать, поскольку мы сталкивались со многими случаями нарушения воздушного пространства. Все зависит от ситуации", — рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Яростный ответ". На Западе рассказали об истерике Зеленского из-за России
Вчера, 10:36
Так Стубб ответил на вопрос о реакции вооруженных сил на проникновение неопознанных воздушных объектов в Финляндию.
В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что согласен со словами президента США Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, если они окажутся в воздушном пространстве Североатлантического альянса, при этом еще никаких доказательств подобных нарушений представлено не было
В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что Россия отреагирует как суверенная страна в случае, если кто-то будет сбивать объекты в ее воздушном пространстве.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
СМИ: в Европе заговорили о наступлении "момента Франца Фердинанда"
Вчера, 09:11
 
В миреФинляндияСШАДональд ТрампМарк РюттеНАТОРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала