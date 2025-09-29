https://ria.ru/20250929/strelba-2044998057.html
Число погибших в ходе стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух
Число погибших в ходе стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух - РИА Новости, 29.09.2025
Число погибших в ходе стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух
Количество погибших в результате нападения на церковь мормонов города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган выросло до двух, еще один человек находится в... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:22:00+03:00
2025-09-29T00:22:00+03:00
2025-09-29T00:22:00+03:00
в мире
мичиган
сша
дональд трамп
кэш патель
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044965266_0:384:1371:1155_1920x0_80_0_0_bf438c422c9b5694936d02bc25598633.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Количество погибших в результате нападения на церковь мормонов города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган выросло до двух, еще один человек находится в критическом состоянии, заявил глава полиции города Уильям Ренье. Ранее полиция сообщала, что один человек погиб, еще девять госпитализированы. "У нас двое погибших, ещё один человек скончался в местной больнице. Подозреваемый также мёртв. Семь других пострадавших в настоящее время находятся в стабильном состоянии, один — в критическом", — сказал Ренье журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.
https://ria.ru/20250928/strelba-2044857146.html
мичиган
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044965266_0:291:1371:1319_1920x0_80_0_0_bd013c2cf00e50b7fd72966daf54e3af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, сша, дональд трамп, кэш патель, фбр
В мире, Мичиган, США, Дональд Трамп, Кэш Патель, ФБР
Число погибших в ходе стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух
Число погибших в ходе стрельбы в церкви мормонов в Мичигане выросло до двух