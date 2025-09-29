https://ria.ru/20250929/strelba-2044998057.html

Число погибших в ходе стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух

Число погибших в ходе стрельбы в церкви в Мичигане выросло до двух

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Количество погибших в результате нападения на церковь мормонов города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган выросло до двух, еще один человек находится в критическом состоянии, заявил глава полиции города Уильям Ренье. Ранее полиция сообщала, что один человек погиб, еще девять госпитализированы. "У нас двое погибших, ещё один человек скончался в местной больнице. Подозреваемый также мёртв. Семь других пострадавших в настоящее время находятся в стабильном состоянии, один — в критическом", — сказал Ренье журналистам. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.

