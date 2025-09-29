https://ria.ru/20250929/strany-2045228786.html
Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт
Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт - РИА Новости, 29.09.2025
Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт
Арабские страны заинтересованы в поддержке позиции России в ходе российско-арабского саммита в Москве, поделился своим мнением с РИА Новости генеральный... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T19:06:00+03:00
2025-09-29T19:06:00+03:00
2025-09-29T19:06:00+03:00
в мире
россия
москва
ближний восток
лига арабских государств
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
БЕЙРУТ, 29 сен – РИА Новости. Арабские страны заинтересованы в поддержке позиции России в ходе российско-арабского саммита в Москве, поделился своим мнением с РИА Новости генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук и профессор Ливанского университета Хасан Аль-Ашмар. "Арабы заинтересованы в поддержке позиции России, поэтому есть большие надежды на то, что этот саммит принесет положительные результаты в рамках укрепления сотрудничества", - считает Ашмар. Собеседник агентства отметил, что не ожидает стратегического арабского альянса с Москвой, но допускает возможность подписания ряда соглашений, подобных российско-саудовскому. "Саммит также увеличит потенциал экономического сотрудничества, особенно в свете действующих санкций, введённых против России, и возобновленных санкций против Ирана", - считает эксперт. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.
https://ria.ru/20250929/sammit-2045204003.html
россия
москва
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, ближний восток, лига арабских государств
В мире, Россия, Москва, Ближний Восток, Лига арабских государств
Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт
Аль-Ашмар: арабские страны могут поддержать Россию на саммите в Москве