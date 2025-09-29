https://ria.ru/20250929/strany-2045228786.html

Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт

Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт - РИА Новости, 29.09.2025

Арабские страны могут поддержать российскую позицию, считает эксперт

Арабские страны заинтересованы в поддержке позиции России в ходе российско-арабского саммита в Москве, поделился своим мнением с РИА Новости генеральный... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T19:06:00+03:00

2025-09-29T19:06:00+03:00

2025-09-29T19:06:00+03:00

в мире

россия

москва

ближний восток

лига арабских государств

https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg

БЕЙРУТ, 29 сен – РИА Новости. Арабские страны заинтересованы в поддержке позиции России в ходе российско-арабского саммита в Москве, поделился своим мнением с РИА Новости генеральный секретарь Арабской ассоциации политических наук и профессор Ливанского университета Хасан Аль-Ашмар. "Арабы заинтересованы в поддержке позиции России, поэтому есть большие надежды на то, что этот саммит принесет положительные результаты в рамках укрепления сотрудничества", - считает Ашмар. Собеседник агентства отметил, что не ожидает стратегического арабского альянса с Москвой, но допускает возможность подписания ряда соглашений, подобных российско-саудовскому. "Саммит также увеличит потенциал экономического сотрудничества, особенно в свете действующих санкций, введённых против России, и возобновленных санкций против Ирана", - считает эксперт. Первый российско-арабский саммит состоится в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также государства Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

https://ria.ru/20250929/sammit-2045204003.html

россия

москва

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, ближний восток, лига арабских государств