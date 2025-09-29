https://ria.ru/20250929/stavka-2045254643.html
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей - РИА Новости, 29.09.2025
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T22:58:00+03:00
2025-09-29T22:58:00+03:00
2025-09-29T22:58:00+03:00
экономика
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
КРАСНОДАР, 29 СЕН - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать. "Надо сделать нулевую ключевую ставку для тех отраслей, которые мы хотим развивать, и отдавать эти деньги напрямую из Центробанка, минуя обычные банки, цифровым рублем", - сказал Гусев на встрече с журналистами. По его словам, такие методы облегчат деятельность предприятий, став, по сути, "безинфляционной эмиссией".
https://ria.ru/20250929/byudzhet-2045047256.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, госдума рф
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей
Депутат Гусев предложил ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей