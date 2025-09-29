Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей - РИА Новости, 29.09.2025
22:58 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/stavka-2045254643.html
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей
В Госдуме предложили ввести нулевую ключевую ставку для некоторых отраслей
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать. РИА Новости, 29.09.2025
КРАСНОДАР, 29 СЕН - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать. "Надо сделать нулевую ключевую ставку для тех отраслей, которые мы хотим развивать, и отдавать эти деньги напрямую из Центробанка, минуя обычные банки, цифровым рублем", - сказал Гусев на встрече с журналистами. По его словам, такие методы облегчат деятельность предприятий, став, по сути, "безинфляционной эмиссией".
экономика, госдума рф
КРАСНОДАР, 29 СЕН - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев, первый зампред комитета по контролю, предложил ввести нулевую ключевую ставку для ряда отраслей, которые планируется развивать.
«
"Надо сделать нулевую ключевую ставку для тех отраслей, которые мы хотим развивать, и отдавать эти деньги напрямую из Центробанка, минуя обычные банки, цифровым рублем", - сказал Гусев на встрече с журналистами.
По его словам, такие методы облегчат деятельность предприятий, став, по сути, "безинфляционной эмиссией".
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров и офицер Государственной фельдъегерской службы РФ во время пресс-подхода в Государственной Думе РФ после внесения Правительством РФ проекта федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2026-2028 годы
Вчера, 10:39
 
ЭкономикаГосдума РФ
 
 
