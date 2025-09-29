Вэнс назвал высокой вероятность шатдауна в США
Вэнс: правительству США грозит шатдаун из-за разногласий с демократами
Капитолий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 сен — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американскому правительству, скорее всего, грозит шатдаун из-за разногласий с демократами.
«
"Я думаю, что нас ждет закрытие правительства, потому что демократы не хотят принять правильное решение", — сказал он журналистам после переговоров с лидерами оппозиции в Белом доме, в которых участвовал и президент США Дональд Трамп.
Лидер демократического меньшинства в конгрессе Чак Шумер, в свою очередь, после встречи с Трампом заявил, что разногласия остаются, однако республиканцы, по его словам, смогут избежать шатдауна, если учтут некоторые из предложений.
"В конечном счете, он (Трамп. — Прим. Ред.) принимает решения, и если он согласится на некоторые из тех вещей, о которых мы просили, за которые, как мы думаем, выступает американский народ, в отношении здравоохранения ... он сможет избежать приостановки работы, но между нами все еще есть большие разногласия", — сказал Шумер.
Первого октября в США начинается новый финансовый год в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока.