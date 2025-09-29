Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением - РИА Новости, 29.09.2025
22:25 29.09.2025
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если оно откажется принять план президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 29.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если оно откажется принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. "Если ХАМАС откажется или якобы согласится, а затем сделает все возможное, чтобы отказаться, Израиль сделает все в одиночку (уничтожит движение ХАМАС - ред.). Это может закончиться как легким, так и сложным путем. Мы предпочитаем легкий путь", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом. Он отметил, что в случае отказа ХАМАС от соглашения Израиль доведет "дела в Газе до конца самостоятельно".
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС
© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если оно откажется принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
"Если ХАМАС откажется или якобы согласится, а затем сделает все возможное, чтобы отказаться, Израиль сделает все в одиночку (уничтожит движение ХАМАС - ред.). Это может закончиться как легким, так и сложным путем. Мы предпочитаем легкий путь", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом.
Он отметил, что в случае отказа ХАМАС от соглашения Израиль доведет "дела в Газе до конца самостоятельно".
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАС
 
 
