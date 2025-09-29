https://ria.ru/20250929/ssha-2045252778.html

Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением

Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением - РИА Новости, 29.09.2025

Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если оно откажется принять план президента США Дональда Трампа по...

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если оно откажется принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. "Если ХАМАС откажется или якобы согласится, а затем сделает все возможное, чтобы отказаться, Израиль сделает все в одиночку (уничтожит движение ХАМАС - ред.). Это может закончиться как легким, так и сложным путем. Мы предпочитаем легкий путь", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом. Он отметил, что в случае отказа ХАМАС от соглашения Израиль доведет "дела в Газе до конца самостоятельно".

