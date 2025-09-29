https://ria.ru/20250929/ssha-2045252778.html
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением - РИА Новости, 29.09.2025
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если оно откажется принять план президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T22:25:00+03:00
2025-09-29T22:25:00+03:00
2025-09-29T22:25:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_0:87:2933:1737_1920x0_80_0_0_0a578caf8232f06588c1e173b17fbd0e.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил палестинскому движению ХАМАС уничтожением, если оно откажется принять план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта. "Если ХАМАС откажется или якобы согласится, а затем сделает все возможное, чтобы отказаться, Израиль сделает все в одиночку (уничтожит движение ХАМАС - ред.). Это может закончиться как легким, так и сложным путем. Мы предпочитаем легкий путь", - заявил Нетаньяху на совместной пресс-конференции с Трампом. Он отметил, что в случае отказа ХАМАС от соглашения Израиль доведет "дела в Газе до конца самостоятельно".
https://ria.ru/20250929/tramp-2045250445.html
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961883146_159:0:2766:1955_1920x0_80_0_0_71589e4b179c8b19efdbfaad714af4b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением
Нетаньяху пригрозил ХАМАС уничтожением в случае отказа от плана Трампа