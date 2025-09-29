Рейтинг@Mail.ru
План США включает временное управление Газой палестинскими властями - РИА Новости, 29.09.2025
21:39 29.09.2025 (обновлено: 23:47 29.09.2025)
План США включает временное управление Газой палестинскими властями
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. План по сектору Газа предусматривает его временное управление технократическими палестинскими властями под надзором международного органа во главе с президентом США Дональдом Трампом."Сектор Газа будет управляться временным переходным органом - технократическим, аполитичным палестинским комитетом, ответственным за повседневное обеспечение работы общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы", - говорится в обнародованном в понедельник документе.Отмечается, что этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, под надзором и контролем нового международного переходного органа "Совета мира", который будет возглавлять Трамп.Кроме того, согласно плану, в "Совет мира" также войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. План по сектору Газа предусматривает его временное управление технократическими палестинскими властями под надзором международного органа во главе с президентом США Дональдом Трампом.
"Сектор Газа будет управляться временным переходным органом - технократическим, аполитичным палестинским комитетом, ответственным за повседневное обеспечение работы общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы", - говорится в обнародованном в понедельник документе.
Отмечается, что этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, под надзором и контролем нового международного переходного органа "Совета мира", который будет возглавлять Трамп.
Кроме того, согласно плану, в "Совет мира" также войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Трамп призвал говорить о палестинской государственности после реформ
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
