План США включает временное управление Газой палестинскими властями

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. План по сектору Газа предусматривает его временное управление технократическими палестинскими властями под надзором международного органа во главе с президентом США Дональдом Трампом."Сектор Газа будет управляться временным переходным органом - технократическим, аполитичным палестинским комитетом, ответственным за повседневное обеспечение работы общественных служб и муниципалитетов для жителей Газы", - говорится в обнародованном в понедельник документе.Отмечается, что этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, под надзором и контролем нового международного переходного органа "Совета мира", который будет возглавлять Трамп.Кроме того, согласно плану, в "Совет мира" также войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.

