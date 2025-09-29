https://ria.ru/20250929/ssha-2045246513.html
В США рассказали детали плана Трампа по Газе
В США рассказали детали плана Трампа по Газе - РИА Новости, 29.09.2025
В США рассказали детали плана Трампа по Газе
План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает, что жителей "не будут принуждать" покинуть полуэксклав, их, наоборот, будут призывать оставаться,... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:33:00+03:00
2025-09-29T21:33:00+03:00
2025-09-29T21:33:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_86515744da1e3a0dfb256b23816d350e.jpg
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает, что жителей "не будут принуждать" покинуть полуэксклав, их, наоборот, будут призывать оставаться, сообщил в понедельник Белый дом. "Никого не будут принуждать покинуть Газу, и те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать и вернуться. Мы будем призывать людей остаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250929/plan-2045246357.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/128185/63/1281856382_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_ceb0a651687c7a2dbbaddb6611ad48cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
В США рассказали детали плана Трампа по Газе
Трамп: жителей Газы не будут принуждать покинуть полуэксклав