В США рассказали детали плана Трампа по Газе

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает, что жителей "не будут принуждать" покинуть полуэксклав, их, наоборот, будут призывать оставаться, сообщил в понедельник Белый дом. "Никого не будут принуждать покинуть Газу, и те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать и вернуться. Мы будем призывать людей остаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе", - говорится в документе.

