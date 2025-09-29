Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали детали плана Трампа по Газе
21:33 29.09.2025
В США рассказали детали плана Трампа по Газе
В США рассказали детали плана Трампа по Газе - РИА Новости, 29.09.2025
В США рассказали детали плана Трампа по Газе
План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает, что жителей "не будут принуждать" покинуть полуэксклав, их, наоборот, будут призывать оставаться,... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает, что жителей "не будут принуждать" покинуть полуэксклав, их, наоборот, будут призывать оставаться, сообщил в понедельник Белый дом. "Никого не будут принуждать покинуть Газу, и те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать и вернуться. Мы будем призывать людей остаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе", - говорится в документе.
сша
в мире, сша, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
В США рассказали детали плана Трампа по Газе

Трамп: жителей Газы не будут принуждать покинуть полуэксклав

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Газе предполагает, что жителей "не будут принуждать" покинуть полуэксклав, их, наоборот, будут призывать оставаться, сообщил в понедельник Белый дом.
"Никого не будут принуждать покинуть Газу, и те, кто захочет уехать, смогут свободно это сделать и вернуться. Мы будем призывать людей остаться и дадим им возможность построить лучшую жизнь в Газе", - говорится в документе.
План Трампа предусматривает, что Израиль не будет оккупировать Газу
В мире США Дональд Трамп Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
