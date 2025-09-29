https://ria.ru/20250929/ssha-2045245916.html

После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп

После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп - РИА Новости, 29.09.2025

После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп

После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп

29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры, следует из плана США по урегулированию конфликта, опубликованного Белым домом. "После принятия соглашения в сектор Газа будет немедленно направлена гуманитарная помощь в полном объеме,.. включая восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация), восстановление больниц... и поставку необходимого оборудования для расчистки завалов и открытия дорог", - говорится в обнародованном Белым домом документе.

в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа