После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп
21:29 29.09.2025
После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп
После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры, следует из плана США по урегулированию конфликта, опубликованного Белым домом. "После принятия соглашения в сектор Газа будет немедленно направлена гуманитарная помощь в полном объеме,.. включая восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация), восстановление больниц... и поставку необходимого оборудования для расчистки завалов и открытия дорог", - говорится в обнародованном Белым домом документе.
После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп

Трамп: после подписания соглашения в Газу поступит международная гумпомощь

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры, следует из плана США по урегулированию конфликта, опубликованного Белым домом.
"После принятия соглашения в сектор Газа будет немедленно направлена гуманитарная помощь в полном объеме,.. включая восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация), восстановление больниц... и поставку необходимого оборудования для расчистки завалов и открытия дорог", - говорится в обнародованном Белым домом документе.
План Трампа по Газе предусматривает вывод израильских войск
