https://ria.ru/20250929/ssha-2045245916.html
После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп
После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп - РИА Новости, 29.09.2025
После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп
После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры, следует из плана США по... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T21:29:00+03:00
2025-09-29T21:29:00+03:00
2025-09-29T21:29:00+03:00
в мире
сша
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16013/64/160136492_0:269:400:494_1920x0_80_0_0_033979cf6e21c108933f5e9ed099eb90.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры, следует из плана США по урегулированию конфликта, опубликованного Белым домом. "После принятия соглашения в сектор Газа будет немедленно направлена гуманитарная помощь в полном объеме,.. включая восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация), восстановление больниц... и поставку необходимого оборудования для расчистки завалов и открытия дорог", - говорится в обнародованном Белым домом документе.
https://ria.ru/20250929/tramp-2045245557.html
сша
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16013/64/160136492_0:231:400:531_1920x0_80_0_0_34e31ff8c1379d62b859d07e93b5cce0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, США, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
После подписания соглашения в Газу поступит гумпомощь, заявил Трамп
Трамп: после подписания соглашения в Газу поступит международная гумпомощь