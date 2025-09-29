https://ria.ru/20250929/ssha-2045245710.html

США хотят создать Международные стабилизационные силы в Газе

США хотят создать Международные стабилизационные силы в Газе - РИА Новости, 29.09.2025

США хотят создать Международные стабилизационные силы в Газе

США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе... РИА Новости, 29.09.2025

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе Газа, следует из опубликованного Белым домом "полноценного" плана американского президента Дональда Трампа по завершению конфликта в анклаве. "Соединенные Штаты будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил (МСС) для немедленного развертывания в Газе. МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским в секторе Газа, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, имеющими обширный опыт в этой области", - указано в документе. Отмечается, что предлагаемые силы станут "долгосрочным решением" проблемы внутренней безопасности и будут сотрудничать с Израилем и Египтом в обеспечении безопасности приграничных районов совместно с палестинскими полицейскими.

