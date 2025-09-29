Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал освободить заложников в Газе в течение 72 часов - РИА Новости, 29.09.2025
21:22 29.09.2025
Трамп потребовал освободить заложников в Газе в течение 72 часов
Предложение об урегулировании ситуации вокруг Газы президента США Дональда Трампа предусматривает немедленное прекращение огня и требует освободить заложников в РИА Новости, 29.09.2025
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Предложение об урегулировании ситуации вокруг Газы президента США Дональда Трампа предусматривает немедленное прекращение огня и требует освободить заложников в течение 72 часов. "Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится", - говорится в обнародованном Белым домом документе. Как говорится в плане Трампа, "в течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого предложения все заложники, живые и мертвые, должны быть возвращены". Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Предложение об урегулировании ситуации вокруг Газы президента США Дональда Трампа предусматривает немедленное прекращение огня и требует освободить заложников в течение 72 часов.
"Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится", - говорится в обнародованном Белым домом документе.
Как говорится в плане Трампа, "в течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого предложения все заложники, живые и мертвые, должны быть возвращены".
Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.
