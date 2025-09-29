https://ria.ru/20250929/ssha-2045245203.html

Трамп потребовал освободить заложников в Газе в течение 72 часов

в мире

сша

израиль

дональд трамп

джо байден

обострение палестино-израильского конфликта

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Предложение об урегулировании ситуации вокруг Газы президента США Дональда Трампа предусматривает немедленное прекращение огня и требует освободить заложников в течение 72 часов. "Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно прекратится", - говорится в обнародованном Белым домом документе. Как говорится в плане Трампа, "в течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого предложения все заложники, живые и мертвые, должны быть возвращены". Предыдущий президент США Джо Байден также выступал с планом по урегулированию конфликта, но он не увенчался успехом. Трамп неоднократно требовал освобождения заложников и выступал с ультиматумами.

2025

