Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста документа.
"Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе", — указано в названии документа.
Документ, в частности, предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
Согласно плану, Израиль не будет оккупировать или аннексировать полуэксклав.
В документе предусматривается немедленное прекращение огня и содержится требование освободить заложников в течение 72 часов.
План также содержит положение об амнистии для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.
США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе Газа. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.