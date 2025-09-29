Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
21:13 29.09.2025 (обновлено: 21:50 29.09.2025)
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе - РИА Новости, 29.09.2025
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста... РИА Новости, 29.09.2025
в мире
сша
дональд трамп
администрация президента сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста документа."Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе", — указано в названии документа.Документ, в частности, предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.Согласно плану, Израиль не будет оккупировать или аннексировать полуэксклав.В документе предусматривается немедленное прекращение огня и содержится требование освободить заложников в течение 72 часов.План также содержит положение об амнистии для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе Газа. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Белый дом опубликовал "полноценный" план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа, состоящий из 20 пунктов, следует из текста документа.
"Полноценный план президента Дональда Трампа по завершению конфликта в Газе", — указано в названии документа.
Документ, в частности, предусматривает, что палестинское движение ХАМАС и "другие группировки" должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно.
Согласно плану, Израиль не будет оккупировать или аннексировать полуэксклав.
В документе предусматривается немедленное прекращение огня и содержится требование освободить заложников в течение 72 часов.
План также содержит положение об амнистии для членов движения ХАМАС, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия.
США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных Международных стабилизационных сил для немедленного развертывания в секторе Газа. После подписания соглашения в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.
