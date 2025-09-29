Рейтинг@Mail.ru
03:16 29.09.2025 (обновлено: 09:39 29.09.2025)
Пограничная служба США начала задержания в Чикаго
Пограничная служба США начала задержания в Чикаго
Силы погранично-таможенной службы США начали задерживать людей в Чикаго, сообщил телеканал ABC 7.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силы погранично-таможенной службы США начали задерживать людей в Чикаго, сообщил телеканал ABC 7."Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днем, задержав множество человек", — говорится в публикации.Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер заявил, что прибывшие в город силовики вооружены, и обвинил их в запугивании жителей.В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре использует Нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго, назвав его самым опасным городом в мире. В пятницу он также поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".В середине августа Трамп объявлял о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силы погранично-таможенной службы США начали задерживать людей в Чикаго, сообщил телеканал ABC 7.
"Федеральные иммиграционные агенты заполонили центр Чикаго в воскресенье днем, задержав множество человек", — говорится в публикации.
Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер заявил, что прибывшие в город силовики вооружены, и обвинил их в запугивании жителей.
В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре использует Нацгвардию для борьбы с преступностью в Чикаго, назвав его самым опасным городом в мире. В пятницу он также поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".
В середине августа Трамп объявлял о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне. Туда направили войска Нацгвардии, местная полиция перешла под прямой контроль федерального правительства.
