В США опознали предполагаемого нападавшего на церковь мормонов
ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы США опознали предполагаемого нападавшего на церковь мормонов города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган, им оказался мужчина 40 лет из другого города, заявил глава полиции города Уильям Ренье "Подозреваемым является 40-летний мужчина из города Бёртон, которого мы опознали как Томаса Джейкоба Сэнфорда", - сказал Ренье журналистам. Ранее он сообщал, что подозреваемый в нападении мертв. Всего в инциденте, по его словам, двое человек погибли и восемь пострадали. Газета New York Post со ссылкой на сообщение матери подозреваемого в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) пишет, что тот служил в Ираке с 2004 по 2008 годы, при этом отмечается, что Сэнфорд проходил службу в морской пехоте.Кроме того, источник заявил изданию, что следователи нашли на месте пожара, который возник в атакованной церкви, несколько самодельных взрывных устройств.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его проинформировали о стрельбе в церкви в Мичигане, и предположил, что произошедшее - очередное целенаправленное нападение на христиан в США. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США следит за ситуацией со стрельбой в штате Мичиган. Директор ФБР Кэш Патель в социальной сети Х написал, что агенты ФБР находятся на месте происшествия, чтобы помочь местным властям.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
