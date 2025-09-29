https://ria.ru/20250929/ssha-2044962176.html

Мир на грани: не договоримся — пропадем все вместе

Мир на грани: не договоримся — пропадем все вместе - РИА Новости, 29.09.2025

Мир на грани: не договоримся — пропадем все вместе

Катастрофы обычно подкрадываются незаметно: на "Титанике" спорили о чем угодно, только не о мерах безопасности — впервые люди о них вспомнили, уже налетев на... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T08:00:00+03:00

2025-09-29T08:00:00+03:00

2025-09-29T08:39:00+03:00

аналитика

россия

сша

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041255_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_fea16e3594adc48e533262760cc932bd.jpg

Катастрофы обычно подкрадываются незаметно: на "Титанике" спорили о чем угодно, только не о мерах безопасности — впервые люди о них вспомнили, уже налетев на айсберг и барахтаясь в ледяной воде.Сегодняшний мир близко напоминает обреченный корабль, сейчас самое время всем сесть и договориться по вопросам ядерной безопасности. Потому что, объективно говоря, старушка Земля никогда еще не была так близка к глобальной катастрофе.Нашему поколению уже и Карибский кризис кажется цветочками — в конце концов, он продолжался всего месяц, ученые тогда даже не успели подвинуть стрелки часов Судного дня. Сегодня эти стрелки остановились за минуту и 29 секунд до полуночи, то есть до ядерного апокалипсиса.Атомная бомба, наводившая когда-то панический ужас на человечество, за последние годы перестала пугать очень многих. Идея "бахнуть ядеркой" стала банальной, вошла в популярный обиход.Мир свыкся с тем, что ядерным оружием можно владеть нелегально и, пользуясь этим, кошмарить соседей — как это делает, например, Израиль. Безнаказанность агрессии ведет к тому, что другие страны заявляют о том, что тоже обзаведутся ядерным оружием. А развитие искусственного интеллекта позволяет собирать бомбу буквально на коленке.Только что о создании исламского ядерного зонтика заявили Пакистан и Саудовская Аравия. Голоса о необходимости своей атомной бомбы раздаются из Германии и Японии — там, наверное, думают, что все в мире позабыли о военных преступлениях их предков.Даже вождь киевского режима внаглую требовал предоставить ему ядерное оружие — куда уж дальше-то ехать? Но, к сожалению, этот опасный хаос может только усугубиться: 5 февраля 2026 года истекает срок договора по стратегическим ядерным вооружениям между Россией и США.Пример крупнейших ядерных держав оказывал огромное дисциплинирующее воздействие на остальные страны. Если в мире увидят, что правила в этой области перестали работать, то распространение ядерного оружия станет практически бесконтрольным. Но это чревато глобальной катастрофой — и именно ее пытается предотвратить Россия.Поэтому президент Путин заявил, что наша страна будет еще год придерживаться всех ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях, и призвал американскую сторону сделать то же самое.Вменяемые западные аналитики советуют Трампу поскорее принять это предложение. Штаты не в той позиции, чтобы упрямиться. Притчей во языцех стали их устаревшие арсеналы и отсутствие у американских мегаполисов средств защиты от новейших вооружений.Бесконтрольное распространение ядерки по миру — это тоже многолетний кошмар Вашингтона, который сегодня как никогда близок к своему осуществлению. Что, если ядерным оружием обзаведутся, к примеру, мексиканские наркокартели? Они ведь с таким успехом осваивают сегодня все новейшие технологии боевых действий — даже засылают своих наемников на Украину."Лучом надежды" назвала предложение Владимира Путина по ДСНВ британский политолог Мэри Дежевски."Вашингтон должен принять предложение Путина", — пишет влиятельное издание Foreign Affairs. — "Американская администрация должна предложить еще большее продление договора по СНВ, чтобы дать переговорщикам время для выработки нового варианта соглашения".Для американцев тут важно и то, что Китай с его постоянно растущими и совершенствующимися ядерными арсеналами в соглашениях об ограничении не участвует, поэтому они надеются начать переговоры по стратстабильности еще и с Пекином. Но это уже их двусторонние отношения, пускай договариваются, если получится.Хотелось бы, чтобы в Вашингтоне действительно возобладал здравый смысл. Ограниченных ядерных конфликтов, о которых любят помечтать футурологи, на самом деле быть не может — слишком мал для таких опасных экспериментов наш глобальный мир. Победителей в ядерной войне не будет, а выжившие позавидуют погибшим. Поэтому на России и США лежит огромная ответственность — за прочный мир и спокойное развитие не только своих стран, но и всей нашей планеты.Все видят, как благородно ведет себя в этой ситуации Москва. Сильнейшая ядерная держава готова добровольно наложить на себя ограничения только потому, что она заботится о мире. Теперь дело за Вашингтоном — мяч на стороне Трампа. Если он и впрямь хочет быть миротворцем, то вот самый подходящий случай.

https://ria.ru/20250926/oon-2044696802.html

https://ria.ru/20250928/peskov-2044901887.html

https://ria.ru/20250924/ssha-2044108644.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, сша, владимир путин