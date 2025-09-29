https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045019144.html
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 29.09.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ, а также антенну-ретранслятор противника в ДНР,... РИА Новости, 29.09.2025
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ, а также антенну-ретранслятор противника в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении, в районе Клебан-Быкского водохранилища, операторы беспилотников в ходе воздушной разведки и наблюдения за местностью обнаружили позиции двух пунктов управления дронами ВСУ… Расчёты ударных FPV-дронов уничтожили антенну-ретранслятор, которую украинские военные использовали для управления своими беспилотниками", — рассказали в Минобороны. Для уничтожения выявленных целей были задействованы расчёты ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск, которые нанесли точные удары по объектам противника.
