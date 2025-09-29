Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой - РИА Новости, 29.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 29.09.2025
ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 29 сен – РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск выявили и уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ, а также антенну-ретранслятор противника в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На константиновском направлении, в районе Клебан-Быкского водохранилища, операторы беспилотников в ходе воздушной разведки и наблюдения за местностью обнаружили позиции двух пунктов управления дронами ВСУ… Расчёты ударных FPV-дронов уничтожили антенну-ретранслятор, которую украинские военные использовали для управления своими беспилотниками", — рассказали в Минобороны. Для уничтожения выявленных целей были задействованы расчёты ударных FPV-дронов "Южной" группировки войск, которые нанесли точные удары по объектам противника.
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Россия
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
 
 
