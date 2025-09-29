https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045017551.html
ВС России уничтожили Humvee и гаубицу М777 ВСУ под Алексеевкой
2025-09-29T06:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
алексеевка
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли боевую бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777 в результате неудавшейся попытки контратаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. В ходе отражения уничтожена боевая бронемашина Humvee и американская гаубица М777", - сказал собеседник агентства.
