ВС России уничтожили Humvee и гаубицу М777 ВСУ под Алексеевкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 29.09.2025 (обновлено: 14:07 29.09.2025)
ВС России уничтожили Humvee и гаубицу М777 ВСУ под Алексеевкой
ВС России уничтожили Humvee и гаубицу М777 ВСУ под Алексеевкой
ВСУ потеряли боевую бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777 в результате неудавшейся попытки контратаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили... РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли боевую бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777 в результате неудавшейся попытки контратаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник провел две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. В ходе отражения уничтожена боевая бронемашина Humvee и американская гаубица М777", - сказал собеседник агентства.
ВС России уничтожили Humvee и гаубицу М777 ВСУ под Алексеевкой

ВСУ потеряли бронемашину Humvee и гаубицу M700 под Алексеевкой

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли боевую бронемашину Humvee и американскую гаубицу М777 в результате неудавшейся попытки контратаки в районе Алексеевки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник провел две контратаки в районе Алексеевки, успеха не имел, с потерями отошел на исходные позиции. В ходе отражения уничтожена боевая бронемашина Humvee и американская гаубица М777", - сказал собеседник агентства.
Боевики ВСУ убили сдающихся в плен сослуживцев с поднятыми руками
