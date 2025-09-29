https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045017319.html
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении - РИА Новости, 29.09.2025
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении
Командование ВСУ бросило на штурм военнослужащих стрелковых подразделений воздушных сил Украины на сумском направлении, часть из них ликвидированы, сообщили РИА РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:38:00+03:00
2025-09-29T06:38:00+03:00
2025-09-29T07:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ввс украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_149878ffa7dd10fd9a41c61f52a5be72.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило на штурм военнослужащих стрелковых подразделений воздушных сил Украины на сумском направлении, часть из них ликвидированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В составе штурмовых групп ВСУ замечен личный состав стрелковых подразделений воздушных сил Украины. Среди убитых штурмовиков найдены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС Украины", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250929/vsu-2045015453.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978490771_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_8bf4fb19d51402f35cd8c4d954af2673.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, вооруженные силы украины, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении
Штурмовиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении