Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 29.09.2025 (обновлено: 07:36 29.09.2025)
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении - РИА Новости, 29.09.2025
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении
Командование ВСУ бросило на штурм военнослужащих стрелковых подразделений воздушных сил Украины на сумском направлении, часть из них ликвидированы, сообщили РИА РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило на штурм военнослужащих стрелковых подразделений воздушных сил Украины на сумском направлении, часть из них ликвидированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В составе штурмовых групп ВСУ замечен личный состав стрелковых подразделений воздушных сил Украины. Среди убитых штурмовиков найдены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС Украины", - сказал собеседник агентства.
Новости
безопасность, украина, вооруженные силы украины, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, ВВС Украины
Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении

Штурмовиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило на штурм военнослужащих стрелковых подразделений воздушных сил Украины на сумском направлении, часть из них ликвидированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В составе штурмовых групп ВСУ замечен личный состав стрелковых подразделений воздушных сил Украины. Среди убитых штурмовиков найдены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС Украины", - сказал собеседник агентства.
ВСУ в Малых Щербаках оставили умирать раненого американского наемника - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
ВСУ оставили умирать раненого наемника из США, рассказал боец
Заголовок открываемого материала