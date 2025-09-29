https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045017319.html

Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении

Боевиков ВВС Украины ликвидировали на Сумском направлении

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Командование ВСУ бросило на штурм военнослужащих стрелковых подразделений воздушных сил Украины на сумском направлении, часть из них ликвидированы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "В составе штурмовых групп ВСУ замечен личный состав стрелковых подразделений воздушных сил Украины. Среди убитых штурмовиков найдены документы военнослужащих сводной стрелковой бригады ВВС Украины", - сказал собеседник агентства.

безопасность, украина, вооруженные силы украины, ввс украины