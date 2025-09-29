https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045015338.html
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 29.09.2025
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Северска, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T06:07:00+03:00
2025-09-29T06:07:00+03:00
2025-09-29T09:54:00+03:00
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Северска, сообщили в Минобороны России. "В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника", — говорится в заявлении.Российские военные ведут непрерывную боевую работу по переднему краю обороны ВСУ, нанося серьезный урон их инфраструктуре управления и средствам разведки, отметили в ведомстве.За минувшие сутки бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям противника в районах Иванополья, Берестка, Северска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Клебан-Быка и Константиновки в ДНР.Потери украинских войск на этом участке фронта составили:
