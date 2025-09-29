https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045015338.html

ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском - РИА Новости, 29.09.2025

ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском

Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Северска, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T06:07:00+03:00

2025-09-29T06:07:00+03:00

2025-09-29T09:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

северск

вооруженные силы украины

денис пушилин

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg

ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Северска, сообщили в Минобороны России. "В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника", — говорится в заявлении.Российские военные ведут непрерывную боевую работу по переднему краю обороны ВСУ, нанося серьезный урон их инфраструктуре управления и средствам разведки, отметили в ведомстве.За минувшие сутки бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям противника в районах Иванополья, Берестка, Северска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Клебан-Быка и Константиновки в ДНР.Потери украинских войск на этом участке фронта составили:

https://ria.ru/20250923/slavyansk-2043766139.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

северск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, северск, вооруженные силы украины, денис пушилин, донецкая народная республика