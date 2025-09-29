Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 29.09.2025 (обновлено: 09:54 29.09.2025)
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Северском
Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Северска, сообщили в Минобороны России.
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Северска, сообщили в Минобороны России. "В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника", — говорится в заявлении.Российские военные ведут непрерывную боевую работу по переднему краю обороны ВСУ, нанося серьезный урон их инфраструктуре управления и средствам разведки, отметили в ведомстве.За минувшие сутки бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям противника в районах Иванополья, Берестка, Северска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Клебан-Быка и Константиновки в ДНР.Потери украинских войск на этом участке фронта составили:
ДОНЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Артиллерийские расчеты Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами ВСУ у Северска, сообщили в Минобороны России.
"В результате выявления разведкой целей в районе Северска точными попаданиями артиллерии был уничтожен пункт управления БПЛА противника", — говорится в заявлении.
Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском
23 сентября, 15:14
23 сентября, 15:14
Российские военные ведут непрерывную боевую работу по переднему краю обороны ВСУ, нанося серьезный урон их инфраструктуре управления и средствам разведки, отметили в ведомстве.

В середине сентября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что армия подходит к Северску с нескольких направлений.

За минувшие сутки бойцы "Юга" нанесли поражение формированиям противника в районах Иванополья, Берестка, Северска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Клебан-Быка и Константиновки в ДНР.
Потери украинских войск на этом участке фронта составили:
  • до 260 военнослужащих;
  • танк;
  • 12 автомобилей;
  • три орудия полевой артиллерии;
  • станция РЭБ;
  • три склада боеприпасов и горючего.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСеверскВооруженные силы УкраиныДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
