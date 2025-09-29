https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045013863.html
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.09.2025
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении
Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России совершили рейд в глубокий тыл противника на ореховском направлении в... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T05:30:00+03:00
2025-09-29T05:30:00+03:00
2025-09-29T05:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2629e34aa72ff9d504cbb93aec8eda2.jpg
ТОКМАК, 29 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России совершили рейд в глубокий тыл противника на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожили полицейский автомобиль и бронемашину MaxxPro, рассказал РИА Новости командир взвода ударных беспилотников с позывным "Лис". Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения: более 30 километров. "Нашими расчетами был совершен рейд в глубокий тыл противника в районе Орехова. В зоне выполнения задач был обнаружен внедорожник, который, возможно, осуществлял подвоз боеприпасов или провизии. Было принято решение атаковать цель. Им оказался украинский полицейский автомобиль. В этом районе находятся только замаскированные расположения противника, гражданских объектов там нет", - сказал агентству "Лис". Командир взвода отметил, что задачу выполнял оператор БПЛА с позывным "Рапира". Затем, уже ближе к линии соприкосновения сторон, был уничтожен бронированный автомобиль MaxxPro, добавил "Лис". "Артиллерийская разведка засекла движение МаххPro, начали воздействие. Они передали координаты расчетам FPV, они его нашли и уничтожили", - заключил командир взвода ударных БПЛА.
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045013480.html
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012413.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3000fe0ff493645102e9219ea24ff854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении
Расчеты БПЛА уничтожили бронемашину MaxxPro ВСУ на Ореховском направлении
ТОКМАК, 29 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России совершили рейд в глубокий тыл противника на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожили полицейский автомобиль и бронемашину MaxxPro, рассказал РИА Новости командир взвода ударных беспилотников с позывным "Лис".
Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ
и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения: более 30 километров.
"Нашими расчетами был совершен рейд в глубокий тыл противника в районе Орехова. В зоне выполнения задач был обнаружен внедорожник, который, возможно, осуществлял подвоз боеприпасов или провизии. Было принято решение атаковать цель. Им оказался украинский полицейский автомобиль. В этом районе находятся только замаскированные расположения противника, гражданских объектов там нет", - сказал агентству "Лис".
Командир взвода отметил, что задачу выполнял оператор БПЛА с позывным "Рапира".
Затем, уже ближе к линии соприкосновения сторон, был уничтожен бронированный автомобиль MaxxPro, добавил "Лис".
"Артиллерийская разведка засекла движение МаххPro, начали воздействие. Они передали координаты расчетам FPV, они его нашли и уничтожили", - заключил командир взвода ударных БПЛА.