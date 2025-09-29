Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 29.09.2025
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении - РИА Новости, 29.09.2025
Российские БПЛА уничтожили бронемашину ВСУ на Ореховском направлении
Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России совершили рейд в глубокий тыл противника на ореховском направлении в... РИА Новости, 29.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ТОКМАК, 29 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России совершили рейд в глубокий тыл противника на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожили полицейский автомобиль и бронемашину MaxxPro, рассказал РИА Новости командир взвода ударных беспилотников с позывным "Лис". Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения: более 30 километров. "Нашими расчетами был совершен рейд в глубокий тыл противника в районе Орехова. В зоне выполнения задач был обнаружен внедорожник, который, возможно, осуществлял подвоз боеприпасов или провизии. Было принято решение атаковать цель. Им оказался украинский полицейский автомобиль. В этом районе находятся только замаскированные расположения противника, гражданских объектов там нет", - сказал агентству "Лис". Командир взвода отметил, что задачу выполнял оператор БПЛА с позывным "Рапира". Затем, уже ближе к линии соприкосновения сторон, был уничтожен бронированный автомобиль MaxxPro, добавил "Лис". "Артиллерийская разведка засекла движение МаххPro, начали воздействие. Они передали координаты расчетам FPV, они его нашли и уничтожили", - заключил командир взвода ударных БПЛА.
запорожская область
ТОКМАК, 29 сен - РИА Новости. Подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России совершили рейд в глубокий тыл противника на ореховском направлении в Запорожской области и уничтожили полицейский автомобиль и бронемашину MaxxPro, рассказал РИА Новости командир взвода ударных беспилотников с позывным "Лис".
Ранее командиры подразделения ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" с позывными "Грибник" и "Москва" сообщили РИА Новости, что им удалось благодаря техническим решениям обойти систему РЭБ ВСУ и провести беспилотники на рекордное для данного направления расстояние от линии боевого соприкосновения: более 30 километров.
"Нашими расчетами был совершен рейд в глубокий тыл противника в районе Орехова. В зоне выполнения задач был обнаружен внедорожник, который, возможно, осуществлял подвоз боеприпасов или провизии. Было принято решение атаковать цель. Им оказался украинский полицейский автомобиль. В этом районе находятся только замаскированные расположения противника, гражданских объектов там нет", - сказал агентству "Лис".
Командир взвода отметил, что задачу выполнял оператор БПЛА с позывным "Рапира".
Затем, уже ближе к линии соприкосновения сторон, был уничтожен бронированный автомобиль MaxxPro, добавил "Лис".
"Артиллерийская разведка засекла движение МаххPro, начали воздействие. Они передали координаты расчетам FPV, они его нашли и уничтожили", - заключил командир взвода ударных БПЛА.
