Бойцы ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки
Расчетом FPV-дрона и гаубицы Д-30 в Константиновке уничтожен танк Т-64 ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расчетом FPV-дрона и гаубицы Д-30 в Константиновке уничтожен танк Т-64 ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. В министерстве обороны РФ сообщили, что оперативная обстановка в районе Константиновки остаётся напряжённой. ВСУ продолжают попытки удержания позиций в городской зоне, однако системные удары по их технике и логистике постепенно подрывают их боеспособность. "Разведчиками в лесополосе был обнаружен хорошо замаскированный украинский танк Т-64. С учетом полученных разведданных расчетами FPV-дронов и 122-мм гаубицы Д-30 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса Южной группировкой войск был нанесен комбинированный удар по цели. В результате грамотных совместных действий танк ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.
