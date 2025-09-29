Рейтинг@Mail.ru
29.09.2025
Бойцы ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 29.09.2025
Бойцы ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки
Бойцы ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки - РИА Новости, 29.09.2025
Бойцы ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки
Расчетом FPV-дрона и гаубицы Д-30 в Константиновке уничтожен танк Т-64 ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расчетом FPV-дрона и гаубицы Д-30 в Константиновке уничтожен танк Т-64 ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник. В министерстве обороны РФ сообщили, что оперативная обстановка в районе Константиновки остаётся напряжённой. ВСУ продолжают попытки удержания позиций в городской зоне, однако системные удары по их технике и логистике постепенно подрывают их боеспособность. "Разведчиками в лесополосе был обнаружен хорошо замаскированный украинский танк Т-64. С учетом полученных разведданных расчетами FPV-дронов и 122-мм гаубицы Д-30 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса Южной группировкой войск был нанесен комбинированный удар по цели. В результате грамотных совместных действий танк ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.
Бойцы ВС России уничтожили танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки

Расчет FPV-дрона и гаубицы Д-30 уничтожил танк Т-64 ВСУ в районе Константиновки

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Расчетом FPV-дрона и гаубицы Д-30 в Константиновке уничтожен танк Т-64 ВСУ, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
В министерстве обороны РФ сообщили, что оперативная обстановка в районе Константиновки остаётся напряжённой. ВСУ продолжают попытки удержания позиций в городской зоне, однако системные удары по их технике и логистике постепенно подрывают их боеспособность.
"Разведчиками в лесополосе был обнаружен хорошо замаскированный украинский танк Т-64. С учетом полученных разведданных расчетами FPV-дронов и 122-мм гаубицы Д-30 1442-го гвардейского мотострелкового полка 3-го армейского корпуса Южной группировкой войск был нанесен комбинированный удар по цели. В результате грамотных совместных действий танк ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.
Опубликованы кадры боевой работы расчетов БПЛА батальона "Феникс"
