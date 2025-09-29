https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012690.html

Опубликованы кадры боевой работы расчетов БПЛА батальона "Феникс"

Опубликованы кадры боевой работы расчетов БПЛА батальона "Феникс" - РИА Новости, 29.09.2025

Опубликованы кадры боевой работы расчетов БПЛА батальона "Феникс"

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов беспилотных летательных аппаратов батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады... РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T05:12:00+03:00

2025-09-29T05:12:00+03:00

2025-09-29T05:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

феникс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036701529_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0faedd5c6acb0891177b60e606f95d07.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов беспилотных летательных аппаратов батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО. Расчеты FPV-дронов батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады в составе группировки войск "Север" ежедневно уничтожают боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили в министерстве обороны РФ. На кадрах от Минобороны РФ показано, как российские бойцы используют боевые дроны для ведений боевых действий, также на кадрах видна подготовка боевого БПЛА к запуску и специальная "взлетная полоса" для дрона. На опубликованном видео показана работа оператора БПЛА, который для управления дроном использует специальные очки. Заместитель командира взвода с позывным "Игрок" рассказал на кадрах от Минобороны РФ об основной цели использования боевых беспилотников в зоне СВО. "Мы продвигаемся и выполняем свои задачи. В основном атаки дронов нацелены на нарушение логистики, дабы бойцы (ВСУ - ред.) не могли вовремя подвезти боеприпасы, ..и не смогли выполнить боевые задачи свои поставленные", - сказал "Игрок" на видео от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что военнослужащие батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады в составе группировки войск "Север" ежедневно применяют FPV-дроны в тылу противника. Это затрудняет снабжение боевиков ВСУ оружием, боеприпасами, топливом и продовольствием. С помощью беспилотников бойцы выполняют самые разнообразные задачи. Одни дроны могут быть задействованы для установки инженерных заграждений в расположении противника, другие – для нанесения ударов по боевикам и технике ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250929/vsu-2045012551.html

https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, феникс