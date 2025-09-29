https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045012690.html
Опубликованы кадры боевой работы расчетов БПЛА батальона "Феникс"
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов беспилотных летательных аппаратов батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады группировки войск "Север" в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО. Расчеты FPV-дронов батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады в составе группировки войск "Север" ежедневно уничтожают боевую технику и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО, сообщили в министерстве обороны РФ. На кадрах от Минобороны РФ показано, как российские бойцы используют боевые дроны для ведений боевых действий, также на кадрах видна подготовка боевого БПЛА к запуску и специальная "взлетная полоса" для дрона. На опубликованном видео показана работа оператора БПЛА, который для управления дроном использует специальные очки. Заместитель командира взвода с позывным "Игрок" рассказал на кадрах от Минобороны РФ об основной цели использования боевых беспилотников в зоне СВО. "Мы продвигаемся и выполняем свои задачи. В основном атаки дронов нацелены на нарушение логистики, дабы бойцы (ВСУ - ред.) не могли вовремя подвезти боеприпасы, ..и не смогли выполнить боевые задачи свои поставленные", - сказал "Игрок" на видео от Минобороны РФ. В российском военном ведомстве добавили, что военнослужащие батальона "Феникс" 1-й гвардейской инженерно-сапёрной бригады в составе группировки войск "Север" ежедневно применяют FPV-дроны в тылу противника. Это затрудняет снабжение боевиков ВСУ оружием, боеприпасами, топливом и продовольствием. С помощью беспилотников бойцы выполняют самые разнообразные задачи. Одни дроны могут быть задействованы для установки инженерных заграждений в расположении противника, другие – для нанесения ударов по боевикам и технике ВСУ, подчеркнули в Минобороны РФ.
