Раненый боец ВС России вывел машину с орудием под атакой дронов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:35 29.09.2025
Раненый боец ВС России вывел машину с орудием под атакой дронов ВСУ
Механик-водитель Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Губер" сумел благополучно вывезти машину и орудие под огнём противника
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Механик-водитель Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Губер" сумел благополучно вывезти машину и орудие под огнём противника, несмотря на полученное ранение, за что был представлен к ордену Мужества, рассказал РИА Новости его командир с позывным "Добер". "На боевом задании несколько дронов атаковали машину. "Губер", будучи раненым, сумел вовремя сориентироваться, вывести машину из-под огня и замаскировать в лесу. Практически сутки ребята выжидали, отстреливались от нападения вражеских дронов, и вывели машину благополучно", - отметил "Добер". Во время атаки дронов машина была защищена системой РЭБ, что позволило сохранить транспортное средство от близкого столкновения с БПЛА противника, подчеркнул водитель. Сам военнослужащий получил ранения, но сумел вывести машину. За мужество и героизм он был представлен к государственной награде. "Надо выполнить задачу, которая поставлена. Значит, надо делать до конца. Страх был, боли не было, адреналин зашкаливал, я даже не почувствовал, как меня ранили", - поделился "Губер". Машина перевозила артиллерию в Купянск для поддержки наступления российской пехоты, объяснил водитель с позывным "Губер". "В данном регионе жизни ребят очень часто зависят от нашей работы (работы водителей - ред). Это не пустые слова, это действительно так. Каждый из нас понимает важность этого", - добавил "Добер". Купянск является ключевым узлом обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Через него проходят пути снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол. "Верим, что Купянск будет освобожден", - отметили военнослужащие.
харьковская область
харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Механик-водитель Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Губер" сумел благополучно вывезти машину и орудие под огнём противника, несмотря на полученное ранение, за что был представлен к ордену Мужества, рассказал РИА Новости его командир с позывным "Добер".
"На боевом задании несколько дронов атаковали машину. "Губер", будучи раненым, сумел вовремя сориентироваться, вывести машину из-под огня и замаскировать в лесу. Практически сутки ребята выжидали, отстреливались от нападения вражеских дронов, и вывели машину благополучно", - отметил "Добер".
Во время атаки дронов машина была защищена системой РЭБ, что позволило сохранить транспортное средство от близкого столкновения с БПЛА противника, подчеркнул водитель. Сам военнослужащий получил ранения, но сумел вывести машину. За мужество и героизм он был представлен к государственной награде.
"Надо выполнить задачу, которая поставлена. Значит, надо делать до конца. Страх был, боли не было, адреналин зашкаливал, я даже не почувствовал, как меня ранили", - поделился "Губер".
Машина перевозила артиллерию в Купянск для поддержки наступления российской пехоты, объяснил водитель с позывным "Губер".
"В данном регионе жизни ребят очень часто зависят от нашей работы (работы водителей - ред). Это не пустые слова, это действительно так. Каждый из нас понимает важность этого", - добавил "Добер".
Купянск является ключевым узлом обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Через него проходят пути снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол.
"Верим, что Купянск будет освобожден", - отметили военнослужащие.
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
 
 
