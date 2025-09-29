https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2045010682.html

Раненый боец ВС России вывел машину с орудием под атакой дронов ВСУ

Раненый боец ВС России вывел машину с орудием под атакой дронов ВСУ - РИА Новости, 29.09.2025

Раненый боец ВС России вывел машину с орудием под атакой дронов ВСУ

Механик-водитель Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Губер" сумел благополучно вывезти машину и орудие под огнём противника, РИА Новости, 29.09.2025

БЕЛГОРОД, 29 сен — РИА Новости. Механик-водитель Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Губер" сумел благополучно вывезти машину и орудие под огнём противника, несмотря на полученное ранение, за что был представлен к ордену Мужества, рассказал РИА Новости его командир с позывным "Добер". "На боевом задании несколько дронов атаковали машину. "Губер", будучи раненым, сумел вовремя сориентироваться, вывести машину из-под огня и замаскировать в лесу. Практически сутки ребята выжидали, отстреливались от нападения вражеских дронов, и вывели машину благополучно", - отметил "Добер". Во время атаки дронов машина была защищена системой РЭБ, что позволило сохранить транспортное средство от близкого столкновения с БПЛА противника, подчеркнул водитель. Сам военнослужащий получил ранения, но сумел вывести машину. За мужество и героизм он был представлен к государственной награде. "Надо выполнить задачу, которая поставлена. Значит, надо делать до конца. Страх был, боли не было, адреналин зашкаливал, я даже не почувствовал, как меня ранили", - поделился "Губер". Машина перевозила артиллерию в Купянск для поддержки наступления российской пехоты, объяснил водитель с позывным "Губер". "В данном регионе жизни ребят очень часто зависят от нашей работы (работы водителей - ред). Это не пустые слова, это действительно так. Каждый из нас понимает важность этого", - добавил "Добер". Купянск является ключевым узлом обороны ВСУ в восточной части Харьковской области. Через него проходят пути снабжения украинской группировки на восточном берегу реки Оскол. "Верим, что Купянск будет освобожден", - отметили военнослужащие.

