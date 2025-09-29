https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2044997382.html

Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников

Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 29.09.2025

2025-09-29T00:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Минобороны РФ уточнило, что Бобрик в должности командира штурмовой группы выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков в ходе специальной военной операции. "В ходе выполнения очередной задачи сержант Бобрик руководил штурмом опорного пункта противника. Используя рельеф местности, группа под его командованием смогла обойти опорный пункт противника с тыла. Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа", - говорится в сообщении. Продвигаясь по опорному пункту, штурмовая группа под командованием Бобрика зачистила опорный пункт, уничтожив десять украинских боевиков, добавили в Минобороны РФ. Благодаря грамотному управлению личным составом, решительным действиям и тактическому обману штурмовая группа под командованием Бобрика захватила опорный пункт противника без потерь, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

2025

Новости

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины