Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников - РИА Новости, 29.09.2025
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников
Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Минобороны РФ уточнило, что Бобрик в должности командира штурмовой группы выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков в ходе специальной военной операции. "В ходе выполнения очередной задачи сержант Бобрик руководил штурмом опорного пункта противника. Используя рельеф местности, группа под его командованием смогла обойти опорный пункт противника с тыла. Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа", - говорится в сообщении. Продвигаясь по опорному пункту, штурмовая группа под командованием Бобрика зачистила опорный пункт, уничтожив десять украинских боевиков, добавили в Минобороны РФ. Благодаря грамотному управлению личным составом, решительным действиям и тактическому обману штурмовая группа под командованием Бобрика захватила опорный пункт противника без потерь, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников
Сержант ВС России в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Минобороны РФ
уточнило, что Бобрик в должности командира штурмовой группы выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков в ходе специальной военной операции.
"В ходе выполнения очередной задачи сержант Бобрик руководил штурмом опорного пункта противника. Используя рельеф местности, группа под его командованием смогла обойти опорный пункт противника с тыла. Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа", - говорится в сообщении.
Продвигаясь по опорному пункту, штурмовая группа под командованием Бобрика зачистила опорный пункт, уничтожив десять украинских боевиков, добавили в Минобороны РФ.
Благодаря грамотному управлению личным составом, решительным действиям и тактическому обману штурмовая группа под командованием Бобрика захватила опорный пункт противника без потерь, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.