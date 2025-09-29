Рейтинг@Mail.ru
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:06 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/spetsoperatsiya-2044997382.html
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников - РИА Новости, 29.09.2025
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников
Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник. РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T00:06:00+03:00
2025-09-29T00:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_4bef33dd4113a7843cd06af9d7140273.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник. Минобороны РФ уточнило, что Бобрик в должности командира штурмовой группы выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков в ходе специальной военной операции. "В ходе выполнения очередной задачи сержант Бобрик руководил штурмом опорного пункта противника. Используя рельеф местности, группа под его командованием смогла обойти опорный пункт противника с тыла. Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа", - говорится в сообщении. Продвигаясь по опорному пункту, штурмовая группа под командованием Бобрика зачистила опорный пункт, уничтожив десять украинских боевиков, добавили в Минобороны РФ. Благодаря грамотному управлению личным составом, решительным действиям и тактическому обману штурмовая группа под командованием Бобрика захватила опорный пункт противника без потерь, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250928/akhmat-2044949687.html
https://ria.ru/20250928/vsu-2044910165.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044267079_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e1691db8c6ec8db69cf139b57baceb1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боец в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников

Сержант ВС России в ходе штурма опорника ВСУ уничтожил четырех противников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Сержант Станислав Бобрик во время штурма опорного пункта ВСУ один уничтожил четырех украинских боевиков, сообщило Минобороны РФ в понедельник.
Минобороны РФ уточнило, что Бобрик в должности командира штурмовой группы выполняет боевые задачи по освобождению населенных пунктов от украинских боевиков в ходе специальной военной операции.
Бойцы Ахмата - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Ахмат" уничтожил опорный пункт с боевиками ВСУ
Вчера, 17:02
"В ходе выполнения очередной задачи сержант Бобрик руководил штурмом опорного пункта противника. Используя рельеф местности, группа под его командованием смогла обойти опорный пункт противника с тыла. Станислав первым ворвался на опорный пункт противника, застав его врасплох, и уничтожил четыре человека личного состава противника. После чего на опорный пункт зашла оставшаяся группа", - говорится в сообщении.
Продвигаясь по опорному пункту, штурмовая группа под командованием Бобрика зачистила опорный пункт, уничтожив десять украинских боевиков, добавили в Минобороны РФ.
Благодаря грамотному управлению личным составом, решительным действиям и тактическому обману штурмовая группа под командованием Бобрика захватила опорный пункт противника без потерь, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
ВС России поразили пункт управления БПЛА ВСУ под Звановкой
Вчера, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала