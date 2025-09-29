https://ria.ru/20250929/spetsnaz-2045090641.html

В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа

В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Оперативники задержали на территории Ростовской области жителя Мариуполя, который, по их данным, служил сержантом в отряде спецназа одного из украинских военизированных националистических объединений, сообщает УФСБ России по региону. По информации ведомства, мужчина добровольно вступил в состав одного из украинских военизированных националистических объединений, чтобы улучшить свое материальное положение, а также по идеологическим соображениям. Проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя. "Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

