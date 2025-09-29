Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа - РИА Новости, 29.09.2025
12:45 29.09.2025
В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа
В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа - РИА Новости, 29.09.2025
В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа
Оперативники задержали на территории Ростовской области жителя Мариуполя, который, по их данным, служил сержантом в отряде спецназа одного из украинских... РИА Новости, 29.09.2025
ростовская область
мариуполь
россия
происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Оперативники задержали на территории Ростовской области жителя Мариуполя, который, по их данным, служил сержантом в отряде спецназа одного из украинских военизированных националистических объединений, сообщает УФСБ России по региону. По информации ведомства, мужчина добровольно вступил в состав одного из украинских военизированных националистических объединений, чтобы улучшить свое материальное положение, а также по идеологическим соображениям. Проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя. "Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
ростовская область
мариуполь
россия
ростовская область, мариуполь, россия, происшествия
Ростовская область, Мариуполь, Россия, Происшествия
В Ростовской области задержали сержанта украинского спецназа

В Ростовской области ФСБ задержала сержанта украинского спецназа

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сен - РИА Новости. Оперативники задержали на территории Ростовской области жителя Мариуполя, который, по их данным, служил сержантом в отряде спецназа одного из украинских военизированных националистических объединений, сообщает УФСБ России по региону.
По информации ведомства, мужчина добровольно вступил в состав одного из украинских военизированных националистических объединений, чтобы улучшить свое материальное положение, а также по идеологическим соображениям. Проходил службу в звании сержанта в отряде специального назначения на территории села Урзуф недалеко от Мариуполя.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ростовская областьМариупольРоссияПроисшествия
 
 
