Рейтинг@Mail.ru
В Сочи началось заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" - РИА Новости, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 29.09.2025
https://ria.ru/20250929/sochi-2045040011.html
В Сочи началось заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"
В Сочи началось заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" - РИА Новости, 29.09.2025
В Сочи началось заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в Сочи, где главной темой объявлена: "Полицентричный мир: инструкция... РИА Новости, 29.09.2025
2025-09-29T10:01:00+03:00
2025-09-29T10:01:00+03:00
россия
алжир (провинция)
великобритания
сергей лавров
максим орешкин
александр новак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717066_0:237:2799:1811_1920x0_80_0_0_c3ee8507b873af15e601fd8026b728cc.jpg
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в Сочи, где главной темой объявлена: "Полицентричный мир: инструкция по применению", передает корреспондент РИА Новости. Международная конференция клуба соберет 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие страны, включая представителей из России. Кроме того, в рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мероприятие продлится с 29 сентября по 2 октября, его программа включает в себя девять тематических сессий, специальную сессию, открытую дискуссию и пленарную сессию. Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать, как полноценный аналитический центр мирового уровня.
https://ria.ru/20250721/nagrada-2030455289.html
https://ria.ru/20250929/valday-2045029895.html
россия
алжир (провинция)
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754717066_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_94ee3b065e09482f9a1192432653362d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алжир (провинция), великобритания, сергей лавров, максим орешкин, александр новак
Россия, Алжир (провинция), Великобритания, Сергей Лавров, Максим Орешкин, Александр Новак
В Сочи началось заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"

В Сочи началось 22-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота дискуссионного клуба "Валдай"
Работа дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в Сочи, где главной темой объявлена: "Полицентричный мир: инструкция по применению", передает корреспондент РИА Новости.
Международная конференция клуба соберет 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие страны, включая представителей из России.
Исполнительный директор Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба Валдай Надежда Лаврентьева - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Путин наградил руководителей Фонда развития и поддержки клуба "Валдай"
21 июля, 17:20
Кроме того, в рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Мероприятие продлится с 29 сентября по 2 октября, его программа включает в себя девять тематических сессий, специальную сессию, открытую дискуссию и пленарную сессию.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать, как полноценный аналитический центр мирового уровня.
Открытие XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Открытие ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай". Трансляция
Вчера, 09:08
 
РоссияАлжир (провинция)ВеликобританияСергей ЛавровМаксим ОрешкинАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала