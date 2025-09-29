В Сочи началось заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай"

https://ria.ru/20250929/sochi-2045040011.html

СОЧИ, 29 сен - РИА Новости. Двадцать второе ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" началось в Сочи, где главной темой объявлена: "Полицентричный мир: инструкция по применению", передает корреспондент РИА Новости. Международная конференция клуба соберет 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие страны, включая представителей из России. Кроме того, в рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Мероприятие продлится с 29 сентября по 2 октября, его программа включает в себя девять тематических сессий, специальную сессию, открытую дискуссию и пленарную сессию. Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать, как полноценный аналитический центр мирового уровня.

