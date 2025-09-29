https://ria.ru/20250929/sk-2045061307.html

СК проверит данные о третьем пострадавшем при нападении в Архангельске

Следователи в Архангельске проверяют информацию о том, что в ходе нападения в техникуме были ранены три человека, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. РИА Новости, 29.09.2025

МУРМАНСК, 29 сен – РИА Новости. Следователи в Архангельске проверяют информацию о том, что в ходе нападения в техникуме были ранены три человека, сообщили РИА Новости в региональном СУСК РФ. "У нас речь идет о двух женщинах, ножевые ранения рук у гардеробщика проверяем. Информация может меняться", - сказал собеседник агентства. По предварительной версии СК, 18-летний юноша, в понедельник напал с ножом на сотрудников колледжа в Архангельске, из которого был отчислен, ранены две женщины. Подозреваемый задержан, возбуждено дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений.

