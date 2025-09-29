Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
08:01 29.09.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил...
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться южной периферией приближающегося с севера антициклона. Однако, несмотря на очень высокое атмосферное давление, а показания барометров сегодня на 15-17 единиц превысят норму, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Правда, обойдется без дождей, но температура будет на два-три градуса ниже климатической нормы. Днем в Москве плюс 9 - плюс 11, по области от 7 до 12 градусов тепла", - сказал синоптик. Он отметил, что будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет, и барометры покажут 763 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.
Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидают облачную погоду и до 11 градусов тепла

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в понедельник, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня характер погоды в столичном регионе будет формироваться южной периферией приближающегося с севера антициклона. Однако, несмотря на очень высокое атмосферное давление, а показания барометров сегодня на 15-17 единиц превысят норму, в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Правда, обойдется без дождей, но температура будет на два-три градуса ниже климатической нормы. Днем в Москве плюс 9 - плюс 11, по области от 7 до 12 градусов тепла", - сказал синоптик.
Он отметил, что будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление существенно меняться не будет, и барометры покажут 763 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы.
Синоптик рассказал, когда в Москве наступит старое бабье лето
28 сентября, 09:10
